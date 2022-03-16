Журналисты ворвались в Мичоаканский конгресс после убийства журналиста

Морелия (Мексика), 16 марта Репортеры, фотографы и видеооператоры ворвались в Конгресс западно-мексиканского штата Мичоакан в эту среду после расстрела Армандо Линареса, журналиста и директора новостного портала Monitor Michoacán. Журналисты Мичоакана потребовали от прокуроров Республики и государства провести тщательное расследование для выяснения убийства Армандо Линареса, который только 31 января осудил угрозы в его адрес после убийства Роберто Толедо, репортера и сотрудника того же средства массовой информации. Прежде чем войти в Конгресс штата, журналисты из Мичоакана прошли маршем по городу Морелия, столице штата, пока не достигли Дворца правительства — резиденции правительства Мичоакана. Когда они обнаружили, что двери закрыты, они направились в Законодательный дворец, где они ворвались на пленарное заседание, пока местные депутаты проводили очередную сессию. С другой стороны, Генеральная прокуратура (FGE), первая ответственная за расследование преступления Армандо Линареса, не сообщила о каком-либо прогрессе в деле, которое представляет собой второго журналиста, убитого в этом году в Мичоакане, и седьмого случая по всей стране в 2022 году. В ту же среду похороны Линареса прошли в Ситакуаро почти в одиночестве и только в присутствии его близких родственников. СТРАХ В ГИЛЬДИИ Салатьэль Арройо Самора, журналист и директор газеты Zitácuaro El Despertar, сказал Efe, что у профсоюза журналистов есть чувство бессилия перед преступлением Армандо Линареса, а также чувство ужаса, которое не позволяет журналистам еще больше высказываться против насилия. которая преобладает не только в этом городе, но и по всей стране. «Чувство, чувство бессилия, ужаса. Мы видим президента Республики, который, далеко не принимая критику, идет против нее, создавая кампании ненависти против коммуникаторов, когда именно коммуникаторы должны внимательно следить за государственной службой», - сказал он Эфе Арройо. Магдалена Алонсо, директор Noticiero al Aire Zitácuaro, дала понять, что в Зитакуаро и в стране нет условий для журналистики, считая, что механизмы защиты коммуникаторов бесполезны. «Я очень расстроена, очень волнуюсь и очень злюсь. Боюсь, потому что каждый раз, когда мы понимаем, что журналисты, когда они найдут вас, они убьют вас. Механизмы защиты журналистов в Мексике и заботы о них не существуют, и здесь — с убийством Армандо Линареса — скрываются доказательства», — сказала Эфе Магдалена Алонсо. Согласно статье 19 статьи 19, после убийства Линареса Мексика добавила в этом году семь журналистов, убитых за свою журналистскую работу. Это тот же показатель, что и за весь 2021 год, и является отражением насилия в отношении прессы в стране. С 2000 года по настоящее время в Мексике зарегистрировано 152 убийства журналистов. Трагедия, которая нарастает. Из 152 47 были зарегистрированы во время предыдущего срока полномочий президента Энрике Пенья Ньето (2012-2018 годы) и 32 - в нынешний срок Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который находится на этом посту чуть более трех лет.