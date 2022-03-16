Йохан Мохика верит в чудеса и жаждет победы. Считаю, что сборная Колумбии достанется Катару.

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Elche - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - January 23, 2022 Real Madrid's Eden Hazard in action with Elche's Johan Mojica REUTERS/Nacho Doce

Рейнальдо Руэда, вероятно, проживет две самые важные недели своей карьеры менеджера. В его руках в какой-то степени колумбийская команда квалифицируется на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Соперники несут ответственность за совпадения, поскольку Перу и Чили должны набрать как можно меньше очков, чтобы кофейная команда посетила самый высокий футбольный турнир.

Несмотря на сложность подвига, некоторые игроки считают, что это возможно, тем более что команда триколор не зависит от нее, чтобы выйти на чемпионат мира третий раз подряд. Так обстоит дело с Йоханом Мохикой, который имел возможность посетить Россию в 2018 году, и сегодня он кажется уверенным человеком для DT.

29-летний Каленьо утверждает, что сохраняет «веру нетронутой» на чемпионате мира, но он признал, что в какой-то степени находится на грани пропасти, потому что цель трудная и, как и ожидалось, он не набрал 3 очка в последнее время. Колумбия играет 7 матчей без забитых голов в квалификации и 4 игры без победы на стадионе Роберто Мелендеса (Барранкилья).

«Классификация очень сложная, но у меня есть шанс и я буду бороться до конца (... Хорошо, что они наблюдают за нами, и мы надеемся, что сможем показать все эти преимущества в составе сборной, так как в Колумбии предстоит важный матч». Он спросил своих поклонников.

Мохика заявила, что счастлива и хочет продолжать выделяться в связи со своим выступлением в Эльче. «Я надеюсь, что смогу продолжать работать на этом уровне и вносить свой вклад каждый раз, когда мне звонят. Игра с Колумбией — это нечто особенное и неописуемое». Он также рассказал о том, как хочет встретиться со своими соотечественниками в составе сборной в испанском клубе Helibelton Palacios.

Триколор в настоящее время находится в плей-офф с 17 очками, что на четыре очка меньше, чем Перу, в седьмой раз в квалификационном раунде, направляющемся сегодня в Катар. И, судя по последним двум матчам, будущее DT, Рейнальдо Руэда будет во многом определено.

Одно из основных ожиданий, связанных с противостоянием между Боливией и Венесуэлой, заключается в том, сделает ли тренер ставку на референдум, такой как Радамель Фалькао Гарсия, Хуан Гильермо Куадрадо и Джеймс Родригес. На недавней встрече вы не внесли свой вклад в то, что хотели, или не начали процесс обновления следующего чемпионата мира по велоспорту. Спортивный аналитик Карлос Антонио Велес подчеркнул свой комментарий о Palabras Mayors of Antena 2.

«С возмущенным человеком, утешением, ходунком, холодной грудью, сундуком прошлого; или чем-то новым, хорошим, с прогнозами, новой кровью, серьезными профессионалами, вы должны выиграть то же самое в этих двух матчах; у вас нет оправдания, если вы тот, кто нуждается в победе. Он уже отец и уже там. Вы должны победить Венесуэлу и Боливию. Вы не заслуживаете чуда, если не выиграете два выбытых в этом квалификационном раунде, который является самым лучшим на паркете».

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