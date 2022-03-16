Джо Байден: «Путин — военный преступник»

Президент США Джо Байден в среду назвал президента России Владимира Путина «военным преступником» за вторжение в соседнюю Украину.
«Я думаю, что он военный преступник», - сказал Байден журналисту, который допрашивал его в Белом доме после мероприятия, посвященного борьбе с домашним насилием.
Ответ России не заставил себя долго ждать. Спустя несколько минут Кремль отверг комментарии Байдена о Путине, посчитав их «неприемлемыми и непростительными».
Ранее президент США объявил о поставке в Украину зенитного вооружения и беспилотников «большей дальности».
Вооружение, которое Соединенные Штаты направят украинским силам, включает 800 зенитных ракет Stinger, 9000 противоброневых систем, включая еще 2000 ракет Javelin, 6000 противотанковых ракетных установок AT-4, 1000 легких вооружений, используемых для уничтожения бронетехники, 20 миллионов боеприпасов и 100 беспилотников .
Помощь также включает 100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов и 400 дробовиков, а также более 20 миллионов пуль и боеприпасов к этому огнестрельному оружию.
Эти деньги, одобренные по мере приближения российских войск к осажденной столице Украины Киеву, включают 200 миллионов долларов, выделенных в выходные, и 800 миллионов долларов в виде новых средств из пакета помощи, одобренного на прошлой неделе Конгрессом. Эти цифры включены в пакет расходов, подписанный Байденом во вторник, который включает в себя 13,6 миллиарда долларов гуманитарной и военной помощи Украине и Восточной Европе после российского вторжения.
«Это прямые передачи техники из нашего министерства обороны украинским военным, чтобы помочь им в борьбе с этим вторжением», - сказал Байден, который также объявил о помощи США Украине в приобретении «дополнительных, более далеко идущих зенитных систем».
Во время своей конференции в среду президент США обвинил Путина в том, что он вызвал «разрушительное запустение на Украине». «Это зверство», - резюмировал он.
Вскоре после высказывания Байдена пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что президент «говорил от души и в связи с тем, что он видел по телевидению». «И это варварские действия жестокого диктатора во время его вторжения в чужую страну», - добавил он в ходе своей ежедневной пресс-конференции.
До сих пор правительство США избегало использовать этот термин для обозначения Путина, хотя вице-президент Камала Харрис заявила на прошлой неделе, что необходимо провести расследование возможности совершения Россией военных преступлений на Украине.
Ранее в этом месяце Соединенные Штаты заявили, что они «документируют» российские нападения на Украину и их воздействие на гражданских лиц, чтобы обеспечить «привлечение России к ответственности» в случае, если она будет определена в совершении военных преступлений. После нападения на украинскую атомную электростанцию в Запорожье 4 марта посольство США в Украине назвало эту агрессию «военным преступлением».
Однако Белый дом избегал упоминать о том, что произошло в этих терминах, и Государственный департамент попросил свои посольства по всему миру не распространять твит легации в Украине, в котором используются эти слова.
С другой стороны, другие государства или международные организации выразили свои мнения в связи с жестоким российским наступлением на Украину.
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, например, назвал на прошлой неделе «чудовищным военным преступлением» взрыв Россией комплекса родильного дома и детской больницы в Мариуполе, в результате которого трое погибли, в том числе одна девочка, и 17 получили ранения.
«То, что мы уже видели от режима Владимира Путина в отношении применения боеприпасов, брошенных против ни в чем не повинных гражданских лиц, уже, на мой взгляд, является военным преступлением», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 2 марта.
На прошлой неделе прокуратура Международного уголовного суда (МУС) открыла портал для связи со свидетелями, как из Украины, так и из других стран, где в суде открыто расследование, которые могут предоставить доказательства военных преступлений или преступлений против человечности.
Главный прокурор МУС Карим Хан подчеркнул в среду во время визита в Польшу и западную Украину, что нападения на мирных жителей являются «преступлением», которое его ведомство может расследовать. «Если нападения намеренно направлены против гражданских объектов, включая больницы: это преступление, которое мой офис может расследовать и преследовать в судебном порядке», - предупредил он в заявлении.
В связи с этим британский юрист обратился к России с официальным запросом о встрече с ее властями. «На мой взгляд, необходимо, чтобы Российская Федерация активно участвовала в этом расследовании, и я готова встретиться с ними».
Путин приказал осуществить масштабное вторжение в Украину три недели назад, аргументируя это тем, что Россия хочет принудительно разоружить Украину и свергнуть правительство Владимира Зеленского.
Вооруженные силы Украины, с огромным потоком оружия из западных стран, оборонялись, в значительной степени остановив продвижение России. Перед лицом огромного украинского сопротивления российские войска все чаще прибегали к обстрелам мирных жителей.
По данным миграционного агентства ООН (МОМ), с начала вторжения из Украины покинули более трех миллионов человек.
Со своей стороны, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду выразил обеспокоенность Североатлантического союза тем, что Россия может организовать ложную операцию, связанную с применением химического оружия на Украине, которую он ранее обвинял в укрывательстве такого оружия. «Мы обеспокоены тем, что Москва может организовать операцию под ложным флагом, которая может включать химическое оружие», - сказал он на пресс-конференции перед встречей министров обороны союзников в среду, предупредив при этом «абсурдные утверждения» Москвы о предполагаемых «биохимических лабораториях и химическом оружии на Украине».
«Это просто еще одна ложь», - сказал он.
Столтенберг дал понять, что применение Россией химического оружия будет нарушением международного права: «Мы призываем ее прекратить боевые действия и, в частности, не применять химическое оружие», — подчеркнул он. В любом случае, он напомнил, что Россия ранее использовала химические вещества для «нападения и убийства политических оппонентов», а также несколько раз способствовала их использованию в сирийском конкурсе.
С информацией от EFE и AFP
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