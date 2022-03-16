Джо Байден: «Путин — военный преступник»

U.S. President Joe Biden delivers remarks at an event celebrating the reauthorisation of the Violence Against Women Act, inside the East Room at the White House in Washington, U.S., March 16, 2022. REUTERS/Tom Brenner

Президент США Джо Байден в среду назвал президента России Владимира Путина «военным преступником» за вторжение в соседнюю Украину.

«Я думаю, что он военный преступник», - сказал Байден журналисту, который допрашивал его в Белом доме после мероприятия, посвященного борьбе с домашним насилием.

Ответ России не заставил себя долго ждать. Спустя несколько минут Кремль отверг комментарии Байдена о Путине, посчитав их «неприемлемыми и непростительными».

Ранее президент США объявил о поставке в Украину зенитного вооружения и беспилотников «большей дальности».

Вооружение, которое Соединенные Штаты направят украинским силам, включает 800 зенитных ракет Stinger, 9000 противоброневых систем, включая еще 2000 ракет Javelin, 6000 противотанковых ракетных установок AT-4, 1000 легких вооружений, используемых для уничтожения бронетехники, 20 миллионов боеприпасов и 100 беспилотников .

Помощь также включает 100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов и 400 дробовиков, а также более 20 миллионов пуль и боеприпасов к этому огнестрельному оружию.

Эти деньги, одобренные по мере приближения российских войск к осажденной столице Украины Киеву, включают 200 миллионов долларов, выделенных в выходные, и 800 миллионов долларов в виде новых средств из пакета помощи, одобренного на прошлой неделе Конгрессом. Эти цифры включены в пакет расходов, подписанный Байденом во вторник, который включает в себя 13,6 миллиарда долларов гуманитарной и военной помощи Украине и Восточной Европе после российского вторжения.

Владимир Путин обвиняется в военных преступлениях на Украине (Спутник/Михаил Метцель/Пул через REUTERS)

«Это прямые передачи техники из нашего министерства обороны украинским военным, чтобы помочь им в борьбе с этим вторжением», - сказал Байден, который также объявил о помощи США Украине в приобретении «дополнительных, более далеко идущих зенитных систем».

Во время своей конференции в среду президент США обвинил Путина в том, что он вызвал «разрушительное запустение на Украине». «Это зверство», - резюмировал он.

Вскоре после высказывания Байдена пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что президент «говорил от души и в связи с тем, что он видел по телевидению». «И это варварские действия жестокого диктатора во время его вторжения в чужую страну», - добавил он в ходе своей ежедневной пресс-конференции.

До сих пор правительство США избегало использовать этот термин для обозначения Путина, хотя вице-президент Камала Харрис заявила на прошлой неделе, что необходимо провести расследование возможности совершения Россией военных преступлений на Украине.

Ранее в этом месяце Соединенные Штаты заявили, что они «документируют» российские нападения на Украину и их воздействие на гражданских лиц, чтобы обеспечить «привлечение России к ответственности» в случае, если она будет определена в совершении военных преступлений. После нападения на украинскую атомную электростанцию в Запорожье 4 марта посольство США в Украине назвало эту агрессию «военным преступлением».

Однако Белый дом избегал упоминать о том, что произошло в этих терминах, и Государственный департамент попросил свои посольства по всему миру не распространять твит легации в Украине, в котором используются эти слова.

Международное сообщество расследует возможные военные преступления российских войск в Украине (REUTERS/Александр Ермоченко)

С другой стороны, другие государства или международные организации выразили свои мнения в связи с жестоким российским наступлением на Украину.

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, например, назвал на прошлой неделе «чудовищным военным преступлением» взрыв Россией комплекса родильного дома и детской больницы в Мариуполе, в результате которого трое погибли, в том числе одна девочка, и 17 получили ранения.

«То, что мы уже видели от режима Владимира Путина в отношении применения боеприпасов, брошенных против ни в чем не повинных гражданских лиц, уже, на мой взгляд, является военным преступлением», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 2 марта.

На прошлой неделе прокуратура Международного уголовного суда (МУС) открыла портал для связи со свидетелями, как из Украины, так и из других стран, где в суде открыто расследование, которые могут предоставить доказательства военных преступлений или преступлений против человечности.

Главный прокурор МУС Карим Хан подчеркнул в среду во время визита в Польшу и западную Украину, что нападения на мирных жителей являются «преступлением», которое его ведомство может расследовать. «Если нападения намеренно направлены против гражданских объектов, включая больницы: это преступление, которое мой офис может расследовать и преследовать в судебном порядке», - предупредил он в заявлении.

В связи с этим британский юрист обратился к России с официальным запросом о встрече с ее властями. «На мой взгляд, необходимо, чтобы Российская Федерация активно участвовала в этом расследовании, и я готова встретиться с ними».

Путин приказал осуществить масштабное вторжение в Украину три недели назад, аргументируя это тем, что Россия хочет принудительно разоружить Украину и свергнуть правительство Владимира Зеленского.

Россия усилила обстрелы мирных жителей в Украине (AP Photo/Мстислав Чернов)

Вооруженные силы Украины, с огромным потоком оружия из западных стран, оборонялись, в значительной степени остановив продвижение России. Перед лицом огромного украинского сопротивления российские войска все чаще прибегали к обстрелам мирных жителей.

По данным миграционного агентства ООН (МОМ), с начала вторжения из Украины покинули более трех миллионов человек.

Со своей стороны, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду выразил обеспокоенность Североатлантического союза тем, что Россия может организовать ложную операцию, связанную с применением химического оружия на Украине, которую он ранее обвинял в укрывательстве такого оружия. «Мы обеспокоены тем, что Москва может организовать операцию под ложным флагом, которая может включать химическое оружие», - сказал он на пресс-конференции перед встречей министров обороны союзников в среду, предупредив при этом «абсурдные утверждения» Москвы о предполагаемых «биохимических лабораториях и химическом оружии на Украине».

«Это просто еще одна ложь», - сказал он.

Столтенберг дал понять, что применение Россией химического оружия будет нарушением международного права: «Мы призываем ее прекратить боевые действия и, в частности, не применять химическое оружие», — подчеркнул он. В любом случае, он напомнил, что Россия ранее использовала химические вещества для «нападения и убийства политических оппонентов», а также несколько раз способствовала их использованию в сирийском конкурсе.

С информацией от EFE и AFP

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