INEGI: Во время пандемии насилие в семье в отношении женщин увеличилось на 5,3 процента

Преступления, связанные с насилием в семье, заняли второе место по частоте и продемонстрировали значительный рост на 5,3% в период с 2019 по 2020 год. Следует отметить, что из миллиона 856 805 преступлений, зарегистрированных в 2020 году, 220 609 были связаны с насилием в семье, согласно данным, собранным Национальным институтом статистики и географии (INEGI) о предыдущих расследованиях, расследованиях и наборах открытых расследований.

Кроме того, в период с января по сентябрь 2020 года 9,2% женщин в возрасте 18 лет и старше сообщили о том, что они подвергались насилию в семейном окружении. За тот же период в 2021 году, когда меры по ограничению свободы были смягчены и экономическая деятельность была возобновлена, этот процент снизился на 2 процентных пункта до 7,2 процента.

Среди женщин в возрасте 18 лет и старше, которые подверглись насилию в семейном окружении, основным агрессором, о котором сообщалось, были лица без родства, за которыми следовали муж/романтический партнер и еще один член семьи. Кроме того, важно отметить, что 40 процентов убийств женщин совершаются в домах жертв, согласно INEGI.

Следует отметить, что это не первое учреждение, которое указывает на рост насилия во время родов из-за присутствия COVID-19 в стране. Например, Национальная сеть приютов AC (RNR) зафиксировала более чем 50-процентное увеличение числа посетителей в своих приютах из-за насилия в отношении женщин, девочек, мальчиков и подростков во время родов. По данным той же организации, это явление увеличилось в целом по всей стране на 12,71 процента.

(Фото: @INEGI_INFORMA)

Согласно официальным данным НПО, помощь была оказана через приюты и их центры внешнего ухода, переходные дома и дома скорой помощи, которые являются членами РНР, 14 928 человек, включая 10 311 женщин, девочек и детей, переживших насилие. Кроме того, они оказали поддержку еще 4617 женщинам через телефонные линии и социальные сети.

Из дел, рассмотренных дистанционно, 71 процент преступников в отношении женщин были их партнерами, мужьями или бывшими, из которых 26 процентов имели судимость и 18 процентов имели военные или политические связи.

Следует добавить, что эти цифры, обнаруженные с 2020 года, не изменили своего роста, фактически они выросли на 4% в течение первых 5 месяцев 2021 года по сравнению с предыдущим годом.

Пандемия привела к росту насилия в отношении женщин. (Фото: Андреа Мурсия/cuartoscuro.com)

Со своей стороны, INEGI объявила, что в 2020 году около 571 человека более месяца проживали в приютах для женщин, дочерей и детей, подвергшихся насилию, в то время как за тот же период 211 женщин воспользовались приютами для женщин или жертв насилия в семье.

Следует добавить, что в марте 2021 года национальный номер службы экстренной помощи (911) получал около 155 звонков в час в связи с ситуациями насилия. Согласно данным Обсерватории по гендерным вопросам и COVID-19, 100 процентов женщин, обратившихся за поддержкой, стали жертвами насилия в семье, 64,97 процента женщин подверглись нападению со стороны своего партнера или мужа, а 46 процентов дочерей и сыновей женщин, обратившихся за поддержкой, также жертвы агрессии в своих домах во время содержания под стражей.

Наконец, по данным INEGI, за последние 12 месяцев 10,3 процента женщин стали жертвами насильственных действий со стороны членов своей семьи, не считая своего мужа или партнера. За тот же период 8,1% женщин подверглись эмоциональному насилию.

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