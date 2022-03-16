Инциденты между бывшими бойцами Фолклендских островов и полицией у ворот штаб-квартиры ПАМИ

Бывшие бойцы с Мальвинских островов устроили противостояние с сотрудниками городской полиции Буэнос-Айреса сегодня днем в связи с жалобой, которую они подают из-за отсутствия медицинской помощи со стороны PAMI. События были записаны у ворот штаб-квартиры штата, расположенной в центре Буэнос-Айреса.

«Ветераны Мальвинских островов находятся в Центральном ПАМИ, чтобы обеспечить соблюдение резолюции 191. Президент сказал, что это будет закон, но тем временем ветераны умирают из-за недостатка внимания», - заявил бывший боец Алехандро Барейро в социальных сетях за несколько минут до инцидента и в качестве объяснения жалобы.

Согласно источникам в полиции, с которыми консультировалась Infobae, столкновение началось около 15.30, когда «было решено, что 16 референтов должны войти, но за ними они хотели получить больше, и их доступ был перекрыт; был сформирован кордон для предотвращения проникновения» в Агентстве PAMI 7, расположенном на перекрестке Авенида Корриентес и Флорида.

Дело в том, что, как записано на изображениях, распространенных в социальных сетях, избиения наблюдались с обеих сторон, и даже сотрудники полиции обращались к использованию перцового баллончика для отражения ветеранов Фолклендская война, войне, которой в этом году исполняется 40 лет.

«Они бросают газ на ветеранов Мальвинских островов в PAMI CENTRAL», - заявил Барейро буквально через несколько минут в социальных сетях.

Захват одного из моментов напряженности перед штаб-квартирой PAMI в портенья

«Эта резолюция дала нам закон о здоровье лета войны. Он был задуман в 2004 году во время администрации Нестора Киршнера, и теперь ПАМИ забирает резолюцию или не выполняет ее», - пояснил в своих заявлениях телеканалу TN другой бывший комбатант.

«То, что они забрали, очень специфические вещи. Во внутренних районах страны это катастрофа, они потеряли медицинское обслуживание и не лечатся. Они взимают с них отдельную премию, когда наша помощь бесплатна», - позже объяснил тому же каналу другой ветеран войны. «Возмущения были также порождены нашими двумя годами обещаний и заброшенности», - добавил он.

Мужчина также сообщил подробности о том, как началась переправа с городской полицией Буэнос-Айреса. «Мы хотели войти мирно, чтобы попытаться найти решение, и оказалось, что мы не можем найти этого решения. Когда они увидели, что мы входим, они пришли и выбили нас слезоточивым газом. Там адреналин, к сожалению, вырос, и у нас была эта конфронтация с полицией», - добавил он.

«Если сегодня у нас не будет решения, когда 16 товарищей по команде уйдут, мы останемся. Это уже не банковское дело, мы сильно страдаем. Если есть что-то конкретное, мы уходим. Если нет, мы собираемся разбить лагерь здесь».

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