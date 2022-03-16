«Я ухожу»: AMLO уйдет в отставку, если потеряет аннулирование мандата, даже если не проголосует 40 процентов реестра

Менее чем через месяц после консультаций по отзыву мандатов президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) заверил, что если «нет» получит большинство в день выборов, он покинет свой пост независимо от того, не участвуют ли 40% избирательных списков.

Во время утренней конференции в Национальном дворце президент указал, что «на слово чести», а также в соответствии со своими ценностями и идеалами, если население захочет, чтобы он ушел, он немедленно уйдет с поста.

Однако президент Мексики снова атаковал НИС и обвинил его в нарушении Конституции (Фото: Andrea Murcia/cuartoscuro.com)

Однако он вновь поставил под сомнение работу Национального избирательного института (НИС) в процессе закрытия, поскольку заверил, что они не обеспечили необходимого распространения информации об осуществлении демократии на основе участия, запланированной на 10 апреля следующего года.

«И я должен сказать это, потому что INE, в нарушение Конституции, не сообщает, что 10 апреля народ Мексики, всех мексиканцев, спросят: «Вы хотите, чтобы президент последовал за ним или ушел в отставку? '», сказал он СМИ в эту среду, 16 марта.

Он также указал, что избирательный орган решил разместить меньше площадей, что он охарактеризовал как посягательство на демократическую жизнь страны. Поэтому, вопреки времени выборов, мексиканский президент призвал граждан голосовать в ходе всенародного опроса.

АМЛО утверждает, что директора НИС скрывают информацию из ящиков для аннулирования мандата (Фото: Cuartoscuro)

Продолжая свое выступление, он попросил членов Генерального совета НИС встретиться и сообщить место, где будет находиться каждый из ящиков для аннулирования мандата, поскольку он обвинил, что такая информация скрыта от населения.

Он также призвал, чтобы они обеспечили достаточное количество бюллетеней для демократического осуществления, поскольку, по его словам, в тот день нельзя сказать, что «бюллетени уже исчерпаны».

Наконец, несмотря на закрытый период, он повторил, что не будет молчать, потому что пришел к власти демократическим движением, поэтому он не позволит стране создать «подобную демократию», в которой разные персонажи заставляют себя якобы продолжать грабежи и грабежи страны.

Несмотря на запрет выборов, Лопес Обрадор пригласил население принять участие в отмене мандата (Фото: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Столкнувшись с решительными заявлениями президента Мексики, директор INE Сиро Мураяма Рендон использовал свои социальные сети для защиты избирательного органа и дал понять, что для народного учения не было скрыто никаких ящиков или информации.

В сообщении, сопровождаемом инфографикой, доктор юридических наук заявил, что институт «не прячет ящики», поскольку они несут ответственность за размещение их в 32 штатах республики. Он также указал, что в Генеральном совете было утверждено узнать местоположение всех ящиков 28 марта.

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