Идентифицирована девятая жертва насильственного исчезновения в Монтес-де-Мария

В эту среду, 16 марта, организации Интегральной системы мира и колумбийского государства осуществили достойную доставку останков Андреса Хулио Эрасо, известного тореадора из корралехаса в муниципалитете Сан-Онофре, Сукре, который был объявлен пропавшим без вести 19 лет назад, когда он был принудительно удален из празднеств святого покровителя.

В ходе работы, проведенной Специальной юрисдикцией по вопросам мира (JEP), Отделом по поиску исчезнувших лиц (UBPD), Генеральной прокуратурой и Отделом по делам жертв, был найден Эрасо, который выступает в качестве девятой жертвы, идентифицированной в этом городе Лос-Монтес-де-Мария, одной из наиболее пострадавших от вооруженных конфликт в стране.

«Поисковое подразделение должно гарантировать правду о судьбе пропавших без вести и, где это возможно, об их местонахождении. Конечно, во многих случаях мы не сможем определить местонахождение, несмотря на все цели, технологии и методологию. Но общество и жертвы должны знать, какова была судьба исчезнувших людей, и в этом заключается польза этого регионального плана поиска, который позволяет нам узнать, что произошло с этими людьми в целом», - сказал директор организации Лус Марина Монсон.

Идентификация фермера в возрасте 40 лет была проведена в рамках мер предосторожности, принятых Секцией непризнания JEP с целью защиты четырех мест судебно-медицинской экспертизы в Сан-Онофре, включая муниципальное кладбище и кладбище Ринкон-дель-Мар, а также Эль-Пальмар и Ла-Пальмар и Ла-Ла Поместья Алемания, где можно было найти другие тела жертв насильственных исчезновений.

Как было известно организациям Единой системы мира, 19 марта 2003 года, когда Эрасо находился в корралехасе деревни Берругас, вооруженные люди насильно удалили его с городских празднеств, чтобы отвезти его в Асьенда-эль-Пальмар, не известив о том, что его снова освободят, однако в 2005 году он был доставлен эксгумацию его останков после того, как один из постулатов организации «Справедливость и мир» представил информацию о жертвах насильственных исчезновений в этом регионе.

«Сегодня вопрос Марианы к реке прекращается. Ах ой наконец-то может перестать задаваться вопросом: «Где же твой младший брат? «Отныне она и другие ее родственники смогут отправиться в место своего отдыха, чтобы на этот раз именно он хранил для них свои секреты», - заявил во время родов судья переходного периода Алехандро Рамелли.

Со своей стороны, УБПД через свою внутреннюю территориальную рабочую группу Синселехо провело в этом муниципалитете Карибского бассейна комплексные семинары, которые позволили собрать образцы семей жертв этого преступления против человечности, а также собрать свидетельские показания, которые позволили бы идентификация тел, что позволяет получить удалось зарегистрировать Herazo.

Организация также указала, что вместе с общественными организациями и семейными организациями жертв оно продвигается в рамках Регионального плана поиска Монтес-де-Мария-и-Морроскильо, в рамках которого 1734 пропавших без вести лица разыскиваются в 17 муниципалитетах Боливар и Сукре, составляющих этот регион, события, связанные с вооруженным конфликтом между 1948 и 2016 годами.

«Молодой шахтер, торговец фруктами на пляже Тулуэнья, крестьянин Санонофрино, велосипедист, молодой человек, который принес в город галлоны воды, и сварщик стали первыми жертвами, которые были переданы их семьям в августе 2021 года в Сукре», - заключили участники JEP.

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