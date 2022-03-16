Гондурас: цена закрытия евро сегодня, 16 марта, от евро до HNL

В прошлый день евро выплачивался почти на 26,86 лемпиры, что на 0,94% больше, чем в предыдущий день, когда он составлял 26,61 лемпиры.

Если рассматривать данные за последнюю неделю, то евро зарегистрировал рост на 1,32%, однако за год он все еще накапливает снижение на 6,72%. По сравнению с прошлыми днями он изменил значение предыдущего дня, что привело к снижению на 0,07%, что свидетельствует о невозможности установить тренд в последние дни. На прошлой неделе волатильность продемонстрировала более низкий баланс, чем волатильность, показанная в прошлогодних данных, представляя себя как значение с меньшими колебаниями, чем ожидалось в последние даты.

В прошлом году евро изменился на максимум 28,06 лемпиры, а самый низкий уровень составил 26,12 лемпиры. Евро ближе к минимальному значению, чем к максимуму.

Лемпира является законно используемой валютой в Гондурасе с 1931 года, аббревиатура которой - HNL и разделена на 100 центов; кроме того, ее оборот регулируется Центральным банком.

До 1930 года официальной валютой было гондурасское песо, которое было основано частным банковским учреждением в Banco Atlántida. В 1932 году Конгресс наконец одобрил создание валюты, которая осталась в руках Центрального банка (после его основания в 1950 году).

В то время обменный курс составлял две лемпиры за один доллар США, но в 2005 году обменный курс снизился до 18,04 гонконгских лир за доллар (22,16 гонконгских лир за евро).

Название монеты происходит в честь вождя ленки Лемпиры, коренного вождя, который защищал свою территорию после испанского вторжения, оно также фигурирует на банкнотах и паре монет.

В настоящее время в обращении находятся монеты номиналом 5, 10, 20 и 50 центов, а также банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 500 лемпир.

В 2013 году Центральный банк Гондураса одобрил создание 315 миллионов банкнот, которые также имели систему Брайля и специальные полосы, предназначенные для слабовидящих, в дополнение к возможному созданию неорганических банкнот.

Гондурас, также пострадавший от пандемии коронавируса, закрыл 2021 год с уровнем инфляции 5,32% из-за роста цен на продукты питания, что выше ожиданий национальных властей.

С другой стороны, ВВП на душу населения ниже уровня жизни по сравнению с 196 другими странами и занимает 121-е место из 190 в рейтинге «Ведение бизнеса для ведения бизнеса».

Что касается индекса восприятия коррупции в государственном секторе Гондураса, он составляет 24 пункта, поэтому уровень коррупции среди гондурасцев в их стране очень высок.

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