Гондурас: цена закрытия доллара сегодня, 16 марта, доллара к HNL

Доллар США закрылся на отметке 24,31 лемпиры, что на 0,12% больше, чем в предыдущий день, когда он составил 24,28 лемпиры.

Если рассматривать данные за последние семь дней, доллар США зарегистрировал снижение на 0,62%, хотя в прошлом году он все еще набирал рост на 2,91%. Если сравнить этот показатель с предыдущими датами, то он изменил результат предыдущего дня, в результате чего он снизился на 0,1%, не имея возможности установить недавний определенный тренд. Волатильность за последнюю неделю заметно ниже показателей, достигнутых за последний год (10,85%), и представляет собой значение с меньшим количеством изменений, чем обычно в последнее время.

На ежегодной фотографии доллар США достиг максимума в 24,47 лемпиры, а самый низкий уровень составил 23,99 лемпиры. Доллар США находится ближе к максимуму, чем к минимуму.

Лемпира является законно используемой валютой в Гондурасе с 1931 года, аббревиатура которой - HNL и разделена на 100 центов; кроме того, ее выпуск регулируется Центральным банком.

До 1930 года официальной валютой было гондурасское песо, которое было основано частным банковским учреждением в Banco Atlántida. До 1932 года Конгресс наконец дал зеленый свет на создание валюты, которая оставалась в руках Центрального банка (после его основания в 1950 году).

В то время обменный курс составлял две лемпиры за один доллар США, но в 2005 году обменный курс снизился до 18,04 гонконгских лир за доллар (22,16 гонконгских лир за евро).

Что касается ее названия, то следует отметить, что лемпира названа в честь вождя Лемпиры народа ленка, лидера коренных народов, защищавшего свою территорию после испанского вторжения, она также фигурирует на банкнотах и паре монет.

В настоящее время в обращении находятся монеты номиналом 5, 10, 20 и 50 центов, а также банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 500 лемпир.

В 2013 году Центральный банк Гондураса одобрил печать 315 миллионов банкнот, которые включали систему Брайля и специальные полосы для слабовидящих, в дополнение к возможному созданию неорганических банкнот.

Гондурас, также пострадавший от пандемии SARS-CoV-2, закрыл 2021 год с уровнем инфляции 5,32% из-за роста цен на продукты питания, что выше, чем ожидалось национальными властями.

С другой стороны, ВВП на душу населения ниже уровня жизни по сравнению с 196 другими странами и занимает 121-е место из 190 в рейтинге «Ведение бизнеса для ведения бизнеса».

Что касается индекса восприятия коррупции в государственном секторе Гондураса, он составляет 24 пункта, поэтому восприятие коррупции среди гондурасцев в их стране очень велико.

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