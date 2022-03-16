Медицинские работники на Гаити бастуют из-за похищений

ПОРТ-О-ПРЕНС, Гаити (AP) — Тысячи врачей, медсестер и других медицинских работников по всей Гаити объявили забастовку в знак протеста против увеличения числа похищений, связанных с бандами. Во вторник люди сжигали шины и перерезали дороги, чтобы поддержать остановки.

Трехдневная забастовка, начавшаяся в понедельник, закрыла государственные и частные медицинские центры в столице, Порт-о-Пренсе и других местах. Только отделения неотложной помощи принимали пациентов.

«Мы живем в катастрофической ситуации, когда никто не защищен», - заявил доктор Луис Джеральд Жиль, который закрыл свою частную практику в районе Дельмас во вторник в знак протеста против недавнего похищения двух врачей. «Ни один профессионал не защищен. Сегодня я могу стать врачом, завтра они могут войти в кабинет юриста или архитектора».

Согласно отчету, опубликованному в середине февраля Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, похищения людей на Гаити увеличились на 180% в прошлом году, при этом в полицию поступило 655 случаев. Власти считают, что это число намного выше, потому что многие похищения остаются незарегистрированными.

«Ни одна социальная группа не пощадилась: среди жертв были поденщики, торговцы, религиозные лидеры, учителя, врачи, журналисты, правозащитники и иностранные граждане», — говорится в докладе.

Недавние похищения двух врачей напугали персонал больницы общего профиля Порт-о-Пренса, где члены профсоюза встретились во вторник и заявили, что ситуация становится все более неблагополучной после убийства президента Жовенеля Моиза 7 июля.

Они обвинили правительство премьер-министра Ариэля Генри в том, что оно не выделяет средства, необходимые Министерству здравоохранения на основные услуги, добавив, что обеспокоены отсутствием безопасности.

«Вы можете войти сюда, взять кого угодно и уйти без забот», — говорит Герлин Жан-Луи, 44-летний надзиратель больницы, присоединившийся к забастовке. «Вот почему мы поддерживаем движение».

Связаться с должностными лицами министерства здравоохранения Гаити за комментариями сразу не удалось.

Некоторые пациенты, такие как Марио Флеримон, 39-летний учитель начальной школы, не знали о забастовке.

Во вторник он отправился в медицинское учреждение, которое было пустым, за исключением одного охранника. Хотя он был разочарован тем, что не смог обратиться к врачу для консультации, связанной с его диабетом, он выразил поддержку забастовке.

«Должно быть всеобщее восстание для борьбы с незащищенностью», - сказал он.

В недавнем заявлении Гаитянская медицинская ассоциация потребовала, чтобы правительство добивалось безоговорочного освобождения врачей и приняло меры, чтобы «остановить волну отсутствия безопасности, которая лишает нас фундаментальной свободы жить свободно».

Один из захваченных врачей был освобожден во вторник, хотя сначала условия его освобождения были неизвестны.

Премьер-министр обещал достичь пика похищений и насилия со стороны бандитов, в то время как Соединенные Штаты и другие страны предлагают ресурсы и подготовку для оказания помощи полицейским силам, испытывающим нехватку персонала и финансовых средств.

Забастовка медицинских работников должна была завершиться в среду. В четверг на Гаити была запланирована еще одна забастовка Ассоциации владельцев и водителей в знак протеста против кражи автомобилей в городе Мартиссан, сильно пострадавшем от столкновений банд, похитивших или убивших нескольких гражданских лиц, многие из которых находились в общественных автобусах.