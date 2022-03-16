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вторник 15 март 2022
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Россия

Конгресс Гватемалы подал спорный закон, ужесточающий наказание за аборт

15 март 2022

Конгресс Гватемалы, контролируемый консервативными чиновниками, закрыл во вторник спорный закон, который предусматривал ужесточение наказаний за аборты и запрет гей-браков, на фоне претензий со стороны правозащитных организаций и по просьбе самого президента.

«Пленум Конгресса Республики Гватемала принимает замечания к указу [направленному несколькими депутатами], и он перемещается в архив», - сообщили в парламенте.

Закон, принятый на прошлой неделе подавляющим большинством, наказывал женщин, которые сделали аборт на срок до 10 лет тюрьмы, и внес поправки в Гражданский кодекс, прямо запрещающие однополые браки.

Он также ограничивает школьное образование по вопросам сексуального разнообразия. В этом предложении, которое сейчас находится в архиве, говорится, что «группы меньшинств» предлагают «модели поведения и сосуществования, отличные от моделей естественного порядка брака и семьи» и угрожают «моральному балансу» общества.

Во вторник «президент Конгресса Ширли Ривера не предоставила слово для обсуждения возражений» против этого правила, «им стыдно признать, что мы были правы и ошибались (...) В любом случае, хорошо, что декрет был отложен», - заявила законодатель Лукреция Эрнандес из левоцентристского розничного банка Semilla.

Эрнандес ранее говорил, что предлагаемая норма позволяет криминализировать выкидыши и дискриминирует представителей ЛГБТИ.

Оспариваемая реформа была одобрена 8 марта в преддверии Иберо-американского конгресса за жизнь и семью, продвигаемого консервативной религиозной организацией, объявившей Гватемалу «столицей Иберо-Америки, выступающей за жизнь» и «светом» против абортов. Президент Алехандро Джамматтеи принял участие в этом мероприятии.

Несмотря на это, президент 10 марта попросил своих союзников закрыть правило, поскольку оно нарушает Конституцию и международные конвенции.

Межамериканская комиссия по правам человека (МАКПЧ) приветствовала заявление Джамматтеи, поскольку предлагаемый закон игнорирует «принципы равенства и недискриминации, имеющие важное значение для международного права».

«Этот закон был слишком фашистским. Казалось, что это средневековые времена», — сказала тогда AFP активистка Консорциума по сексуальным и репродуктивным правам Альма Чакон.

Без предлагаемых изменений действующий закон криминализирует аборт в Гватемале с тюремным заключением сроком до 3 лет. Это разрешено и не санкционируется только тогда, когда жизнь матери находится в опасности.

В случае брака действующее правило гарантирует, что речь идет о юридическом союзе между «мужчиной и женщиной».

гореть/синий/дга

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