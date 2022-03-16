Goggia выиграл третий чемпионат мира по скоростному спуску

Мадрид, 16 марта, женский чемпионат мира по скоростному спуску прошел в эту среду в третий раз в руках Софии Годжи, Италия, которая одержала победу над другой соперницей, Коринн Сутер из Швейцарии, в финале Куршевеля (Франция). Соединенные Штаты Микаэла Шиффрин сделала огромный шаг к общей победе на чемпионате мира Главный соперник Шиффрина, словачка Петра Влхова, заняла 16-е место. Годжиа приговорил его к понижению в лиге и добавил титулы к тем, кто уже добился этого в 2018 и 2021 годах. Всего месяц назад она была объявлена олимпийским призером в пекинской специальной категории и четыре года назад завоевала золотую медаль в Пхенчхане-2018. Италия и Сатер, завоевавшие золотую медаль в Пекине в 2022 году, одержали окончательную победу в общей лиге в одной гонке, и все достигли Куршевеля, опередив 75 очков в пользу Бергамо. Сатеру пришлось бы выиграть, чтобы забрать маленький хрустальный глобус Годжи, который занял 0,68 на 12-м месте в Шиффрине. Саттер был 0,98 в 19-м. На французской трассе длиной 2307 метров сегодня американец с твердым покрытием близился к абсолютной победе в кубке. Он завершил свой спуск в 1:27 ,00, за ним последовали Кристен Шуер из Австрии и Джоана Хален из Швейцарии, оба снизились до 0,10. Гозия набрал 504 очка в рейтинге на выбывание, а затем 407 и 339 очков Саттера за Эстер Ледека в Чехии. В общем рейтинге Шиффрин набрала 1345 очков, что на 1,189 балла опередила словацкую Петру Влхову. Американец нацелен на четвертую финальную победу без медали в шести соревнованиях в возрасте 26 лет, забыв об Олимпийских играх в Пекине. мужчины/яг