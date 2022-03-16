Франция призывает к «защите журналистов» в войне в Украине

Франция напомнила в среду о «долге» украинских хулиганов «защищать» журналистов после гибели пяти журналистов, в том числе одного франко-ирландского, с начала вторжения в Россию 24 февраля.

«Я помню долг военных защищать журналистов в соответствии с международным гуманитарным правом и решительно осуждаю все действия против них», — заявил глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан.

Американская сеть Fox News сообщила, что в понедельник под Киевом были убиты два работника франко-ирландцев Пьер Жакржевский и Александра Кувшинова в Украине, в результате чего был застрелен автомобиль.

В воскресенье американский журналист Брент Рено скончался, а колумбийско-американский фотограф Хуан Арредондо получил ранения в Ирпене, самой суровой сцене битвы.

По словам Людмилы Денисовой, которая отвечает за права человека в украинском парламенте, погибли по меньшей мере два других украинских журналиста.

Евгений Сакун погиб в результате нападения русских на киевскую телебашню, а Виктор Дудар воюет возле южного портового города Николаева

Во вторник Генеральный секретарь ЮНЕСКО Одри Азуле призвала «соблюдать международные гуманитарные стандарты для обеспечения защиты журналистов и специалистов в области коммуникации».

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