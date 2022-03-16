Флор Пабло Эрнану Кондори: «Неиспользование их профессии в политических целях является оскорблением для врачей, отдавших жизнь во время пандемии»

Во второй половине дня началось пленарное заседание Конгресса, на котором министры здравоохранения Эрнан Кондори и защитник Анхель Йлдефонсо. Столкнувшись с этим, конгрессмен от партии Морадо Флор Пабло говорила в своих социальных сетях конкретно о заголовке Минса на громоздкой воде, которую в своей интерпелляции она бы отказалась продавать.

«Пандемия подтвердила важность того, чтобы основываться на науке. Отрицать сегодня, мистер Кондори, что вы рекламируете бурную воду, когда есть видео, которые доказывают обратное, недопустимо. Политически использовать боль семьи, разоблачая несовершеннолетнего, неэтично», - пишет он в своем Twitter.

Кроме того, он упомянул о пандемии, вакцинации против COVID-19 и лечении различных заболеваний, а также о том, что страна не иметь «настоящего лидера».

«У нас большие проблемы в области здравоохранения (продолжаем добиваться прогресса в вакцинации от COVID-19, особенно у детей, 4-я доза для пожилых людей, уход за другими заболеваниями и усиление 1-го уровня медицинской помощи), но без настоящего лидера с необходимыми навыков, это будет невозможно », - сказал он.

Он также сослался на президента, подчеркнув, что в сельской местности работают профессионалы, у которых нет вопросов или жалоб и которые У меня достаточно опыта, чтобы захватить Condori.

«У президента Кастильо есть отличные профессионалы, которые работают в сельских районах, без вопросов, без доноса, без шарлатанства, с достаточным опытом и уважением к науке и к народу», - сказал он.

Наконец, он завершил свой твиттер, обратившись к одному из допрошенных министров, который представит сегодня свой вотум недоверия.

«Господин Кондори, отсутствие самокритики и использование его профессии в политических целях — это оскорбление врачей, отдавших жизнь во время пандемии. По этим причинам мы представим сегодня вотум недоверия », - заключил он.

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ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ

Если выступление министра не отвечает на вопросы, поставленные законодательным органом, это может привести к вотуму недоверия.

Вотум недоверия предусмотрен в статье 132 Политической конституции Перу и направлен на реализацию политической ответственности Совета министров или отдельных министров.

Во втором абзаце этой статьи говорится, что любое вотум недоверия должно быть подано не менее чем 25% от законного числа конгрессменов. Он обсуждается и проходит голосование в период с четвертого по десятый календарный день после его представления. Его одобрение требует голосования более чем 50% от законного числа членов Конгресса.

Если вотум недоверия будет одобрен, Совет министров или министр, подвергнутый цензуре, должен уйти в отставку. Президент Республики принимает отставку в течение 72 часов.

КАК БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ИНТЕРПЕЛЛЯЦИИ?

Согласно статье 131 Политической конституции Перу, «присутствие Совета министров или любого из министров обязательно, когда Конгресс призывает их допросить».

«Интерпелляция сформулирована в письменном виде. Он должен быть подан не менее чем пятнадцатью процентами от законного числа конгрессменов. Для их принятия требуется одна треть от числа квалифицированных представителей; голосование неизменно проводится на следующем заседании».

Кроме того, «Конгресс назначает дату и время, когда министры должны ответить на интерпелляцию. Это не может быть проведено или проголосовано до третьего дня приема или после десятого дня».





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