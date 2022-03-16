«Неудача»: жесткая реакция английской прессы с Криштиану Роналду после исключения «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов

Тот факт, что он выбыл на стадии нокаута Лиги чемпионов, обычно вызывает ответные меры со стороны общественности и средств массовой информации для великих держав Европы. Сначала настала очередь Пари Сен-Жермен с их спотыканием с «Реалом», а теперь «Манчестер Юнайтед» продолжил, упав до «Атлетико Мадрид» по минимуму. В то время как ожидалось, что Криштиану Роналду будет больше присутствовать в процессе матча, фанаты Red Devils никогда не предполагали, что португальцы уйдут из высшего континентального турнира, не имея возможности ударить по воротам в ответном матче на «Олд Траффорд».

Португалец проведет свой первый сезон без трофея за 17 лет карьеры: бег титулов CR7 на клубном уровне продолжался непрерывно с 2005 года. С падением против тех, кто возглавлял Диего Симеоне, бренд подошел к концу в его первый год второго цикла в качестве футболиста «Манчестер Юнайтед». Но Криштиану не только почувствовал удар на континентальном уровне, но и «Красные дьяволы» пятый сезон подряд не хватало трофеев.

Кроме того, это далеко не гарантия того, что «Манчестер Юнайтед» выйдет в Лигу чемпионов в следующем сезоне, поскольку они будут сражаться один на один с «Арсеналом», четвертым в Премьер-лиге, последним квалификационным местом для Орехоны, а «Канониры» опережают на одно очко, сыграв на три игры меньше.

«Красный и похороненный» под названием Daily Express

37-летний Роналду вышел в матч против испанской команды после того, как в прошлую субботу одержал хет-трик над «Тоттенхэмом» со счетом 3:2. Но против Колчонеро это был третий раз, когда он не смог ударить по воротам в матче Лиги чемпионов и первая возможность с 2011 года, когда он играл за «Реал Мадрид» против «Барселоны» в том году.

Английская пресса не пощадила выступления Криштиану и наказала его негативными комментариями по поводу тапас, вышедших в четверг утром. «Красный и похороненный», - озаглавил он Daily Express. Имя Ренана Лоди, забившего единственный гол в матче, также использовалось различными газетами для украшения титулов поражения, которое оставило CR7, не дойдя до четвертьфинала Лиги чемпионов в третий раз подряд.

«Криштиану Роналду не удалось вдохновить «Манчестер Юнайтед», - указала ему одна из газет, как символ камня преткновения, в то время как будущее легенды - это чья-то догадка в середине нерегулярного сезона.

Английская пресса наказала Роналду

Португальский язык был в центре критики

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