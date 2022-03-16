Евро: цена закрытия сегодня, 16 марта, в Мексике

Евро закрылся на уровне 22,76 мексиканского песо, что на 0,34% меньше по сравнению с 22,84 мексиканского песо днем ранее.

С учетом последних семи дней евро зарегистрировал снижение на 1,67% и в прошлом году по-прежнему сохраняет снижение на 6,16%. Если сравнить данные с предыдущими днями, то они перевернули таблицы по сравнению с предыдущим днем, в которых они отметили рост на 0,02%, не имея возможности установить стабильный тренд в последние дни. Что касается волатильности последних дат, то она составила 5,01%, что явно ниже годового показателя волатильности (8,09%), что показывает, что его цена демонстрирует меньшее изменение, чем ожидалось в последнее время.

На ежегодной фотографии евро выплачивался максимум 23,66 песо, а самый низкий уровень составлял 22,76 мексиканского песо.

Мексиканское песо является законным платежным средством Мексики и первой валютой в мире, использующей знак доллара, который позже был использован Соединенными Штатами за доллар.

Мексиканское песо является пятнадцатой по объему торговли валютой в мире, первой наиболее торгуемой валютой в Латинской Америке и третьей наиболее широко торгуемой валютой в Латинской Америке и третьей на уровне континента только после долларов США и Канады.

В настоящее время аббревиатура MXN используется для обозначения мексиканского песо, но до 1993 года использовалась аббревиатура MXP.

Монеты, которые обычно используются в Мексике, имеют полукруглую форму и национальный герб на обороте. Один мексиканский песо равен 100 центам. Есть монеты номиналом 1, 5, 10 и 20 песо; а в банкнотах 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 песо.

В настоящее время мексиканское песо пострадало от своей устойчивости после начала пандемии SARS-CoV-2 в мире, а также других событий, которые ознаменовали его как избирательный процесс как на национальном уровне, так и в Соединенных Штатах, одном из основных торговых партнеров Мексики.

Неконтролируемая инфляция, в том числе в результате COVID-19, которая удерживает денежно-кредитную политику, также оставила вес между неопределенностью перед лицом почти всегда сильного доллара.

В 2021 году мексиканское песо закрылось с падением на 2,72% по отношению к доллару, хотя оно оставалось в значительной степени стабильным по отношению к торговым потокам и, в частности, экспорту в Соединенные Штаты.

По оценкам Banco de México (Banxico), в 2022 году мексиканское песо, как ожидается, вырастет и достигнет 21,34 единицы за доллар.

Мексика объявила карантин 23 марта 2020 года в условиях пандемии COVID-19 и оставила открытыми только необходимые мероприятия, что стало серьезным ударом по экономике, которая не полностью восстановилась.

Согласно данным Национального института статистики и географии (Инеги), экономика Мексики, вторая по величине в Латинской Америке после Бразилии, выросла на 5% в 2021 году.

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