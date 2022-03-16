Евро: цена закрытия сегодня, 16 марта в Коста-Рике

Евро закрылся на уровне 708,92 костариканских колонов, что означает рост на 1,14% по сравнению с предыдущим днем, когда он достиг 700,96 костариканских колонов.

Если рассматривать данные за последние семь дней, евро демонстрирует рост на 1,51%, несмотря на это, в годовом исчислении он по-прежнему сохраняет снижение на 4%. По сравнению с предыдущими днями, он перевернул данные предыдущего дня, когда он снизился на 1,67%, показав в последние дни отсутствие стабильности в результатах. Волатильность за последнюю неделю заметно выше, чем показатели, достигнутые за последний год (12,69%), что показывает, что она демонстрирует большие изменения, чем общая тенденция в стоимости.

На ежегодном снимке евро даже изменился на максимум 741,46 костариканских колонов, а самый низкий уровень составил 686,61 костариканских колонов. Евро находится ближе к минимуму, чем к максимуму.

Костариканский колон, названный в честь фигуры Христофора Колумба, является законным платежным средством в Коста-Рике, который также разделен на 100 равных частей, называемых центами.

После обретения независимости в 1821 году страна отказалась от использования испанской валюты и перешла на использование реала, а затем выбрала песо, однако использование колона в качестве законной валюты было определено до 1986 года.

Отметим, что сегодня в обращении находятся монеты номиналом 5, 10, 25, 50, 100 и 500 колонов. Раньше существовали 1 и 2 колона, но они были изъяты Центральным банком Коста-Рики и больше не имеют рыночной стоимости. Что касается банкнот, то их насчитывается 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 и 50 000.

В Коста-Рике монеты в 100 колонов также называют «плиткой», 1000 банкнот - «красными», а 5000 колонов - «туканом», что связано с изображениями, которые ранее были напечатаны на деньгах на обороте.

По данным Центрального банка, экономика завершила 2021 год с ростом на 7,6 процента, став самым высоким темпом роста с 2008 года. Она также была поставлена выше всех прогнозов.

С другой стороны, организация также ожидает, что производство в Коста-Рике улучшится на 5,4 процента к 2022 году. Однако стране также придется бороться с бедностью в 23% и безработицей в 14%.

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