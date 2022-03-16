Евро: цена закрытия сегодня, 16 марта в Канаде

Евро был выплачен на закрытии на уровне 1,40 канадского доллара, что на 0,15% меньше по сравнению с показателем предыдущего дня, когда он закончился с 1,40 канадского доллара.

С учетом прошлой недели евро зарегистрировал снижение на 0,46%, так что за год он все еще накапливал снижение на 4,97%. Что касается изменений этого дня по сравнению с предыдущими днями, он добавил падение два дня подряд. Что касается волатильности прошлой недели, то он продемонстрировал явно более высокое поведение, чем волатильность, отраженная в прошлогодних цифрах, поэтому демонстрирует более нестабильное поведение.

На ежегодной фотографии евро даже изменился на максимум 1,46 канадского доллара, в то время как его самый низкий уровень составил 1,38 канадского доллара. Евро ближе к минимальному значению, чем к максимуму.

Канадский доллар является официальной денежной единицей Канады, для обозначения которого используется аббревиатура CAD, которая подразделяется на 100 центов.

Следует отметить, что канадский доллар использовался практически на протяжении всей истории страны, после того как он заменил британский фунт стерлингов, испанский доллар и песо.

Это было 1 июля 1858 года, когда власти заказали печать первых канадских долларов, которые в последующие годы были переведены на десятичную систему счисления. Однако до 1871 года монетарное объединение всех канадских провинций было одобрено для использования доллара, окончательно отменив золотой стандарт в 1933 году.

В настоящее время используются канадские монеты номиналом 1, 5, 10 и 25 центов, 1 и 2 доллара, выпущенные Королевским канадским монетным двором; с другой стороны, банкноты 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 долларов выпускаются Банком Канады и производятся в Оттаве.

Что касается экономики, то Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) недавно подтвердила, что Канада прошла переломный момент и вступает в период умеренного роста после сильного удара пандемии COVID-19.

С другой стороны, Канаде также удалось позиционировать себя в качестве основного торгового партнера Соединенных Штатов в конце 2021 года с долей 14,5% от 15 основных партнеров страны.

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что Канада вырастет на 4,1% к 2022 году и к 2023 году - на 2,8%, что будет означать замедление темпов роста после 4,7% в 2021 году.

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