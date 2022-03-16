Предприниматели призывают обсудить закон о конопле, попавшей в ловушку в Панаме

Панама-Сити, 16 марта Бизнес-ассоциации попросили парламент Панамы с правительством большинства обсудить законопроект об агропромышленном развитии конопли, который уже 30 месяцев находится в ловушке в законодательном органе. Конопля - это разновидности растения каннабиса и название полученного из них волокна, которое имеет текстильное, промышленное, медицинское и косметическое применение. В октябре 2021 года Панама легализовала лекарственное и терапевтическое использование каннабиса посредством постановления, которое регулирует импорт, экспорт и выращивание растения и создает реестр лиц, уполномоченных использовать его в этих целях. Частные профсоюзы заявили в публичном заявлении, что они продвигают конопляный проект, «учитывая положительное влияние, которое эта культура оказала на соседние страны с точки зрения доходов, производительности, рабочих мест, инвестиций и экономического развития в первичном, вторичном и третичном секторах». Предприниматели утверждают, что агробизнес — это деятельность, которая способствует восстановлению рабочих мест и восстановлению экономики после сильного воздействия пандемии, а также долгосрочному устойчивому развитию. Они упрекнули, что «обсуждение неоднократно предотвращалось» законопроекта 323 «о содействии развитию агробизнеса конопли», который был запрещен, но не был представлен на первом из трех нормативных дебатов в Национальном собрании (АН, парламент). Торгово-промышленная и сельскохозяйственная палата Панамы (CCIAP), Союз промышленников Панамы (SIP), Ассоциация экспортеров (APEX), Кооператив по экологическому альтернативному производству Панамы (COOPAEP) и Панамская ассоциация производителей конопли призвали возобновить законопроект и» следовать соответствующему курсу до «конца» текущего законодательного периода 30 апреля. ШЕФ гф/ррт