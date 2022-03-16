Президент Эквадора выступает против закона об абортах

Кито (AP) — Президент Эквадора Гильермо Лассо во вторник частично наложил вето и выступил против законов, принятых Конгрессом, которые разрешают аборты из-за изнасилования, включая унификацию сроков прерывания беременности и установление требований для доступа к этим правам.

В сообщении, размещенном в его аккаунте в Twitter, президент сказал: «Мое решение всегда будет приниматься в пределах, определенных конституционной функцией; поэтому я решил включить комментарии к законопроекту, чтобы он абсолютно соответствовал решению Конституционного суда».

Он также призвал к тому, чтобы решение врача о недобросовестном несогласии было распространено на требование об аборте. Правитель провозглашает себя защитником жизни с беременности, но в кампании за пост президента предложил уважать решения, которые не соответствовали его собственным представлениям. Апелляция была подана за два дня до истечения срока юридического произношения, и теперь законодатели должны вынести решение в течение 30 дней.

В середине февраля Конгресс принял закон в апреле прошлого года о так называемом прерывании беременности при изнасиловании, чтобы регламентировать решение Конституционного суда о декриминализации абортов во время беременности в качестве причины.

Ежегодно в стране регистрируются тысячи случаев изнасилования и абортов, и они могут быть наказаны лишением свободы на срок от 5 до 7 лет для матерей по другим причинам и от 1 до 3 лет тюрьмы для тех, кто помогает их совершать.

Прокуратура Эквадора зарегистрировала более 27 000 жалоб на изнасилование в период с 2016 по 2020 год. В 2016 году было зарегистрировано 4884 случая, в 2017 году — 5045, в 2018 году — 5667, а в 2019 — 6034 случая. В 2020 году он был сокращен до 5450, но снижение произошло не из-за снижения преступности, а из-за политики, связанной с пандемией коронавируса, это связано с тем, что жертвы не могут уехать.

Согласно данным Управления по правам человека, более 3000 девочек в возрасте от 10 до 14 лет беременны каждый год, а 12% молодых людей в возрасте от 10 до 19 лет забеременели хотя бы один раз.

Среди стран в Соединенных Штатах, где беременность может быть прервана без каких-либо условий, - Аргентина, Уругвай и Куба, хотя Соединенные Штаты и Канада также допускают это, но в Боливии, Колумбии и Перу это возможно в случаях изнасилования или инцеста. Напротив, в Бразилии, Гватемале, Мексике, Панаме, Парагвае и Венесуэле некоторые мексиканские штаты добавили другие причины, но аборты запрещены, за исключением случаев, которые угрожают здоровью матери.

В Сальвадоре, Никарагуа, Гондурасе и Доминиканской Республике прерывание беременности запрещается без исключения.