Эквадор добавляет 1 066 новых случаев COVID-19 и накапливает 850 765 в пандемии

Кито, 15 марта Эквадор добавил 1 066 новых случаев COVID-19 во вторник, что составило 850 765 положительных результатов во время пандемии, согласно данным Министерства здравоохранения в своем последнем ежедневном отчете. Рекорд совокупных и подтвержденных смертей от COVID-19 достиг 25 158 (на 4 больше, чем в понедельник), в дополнение к 10 196 «вероятным» смертям от этого заболевания, в общей сложности 35 354 случая смерти. В андской провинции Пичинча, столицей которой является Кито, зарегистрировано самое большое количество инфекций с 312 470 положительными, что на 576 больше, чем в понедельник; за ней следует побережье Гуаяса, столицей которого является Гуаякиль, с 133 271 (51 дополнительный). Затем появляются провинции Манаби (54 651), Эль-Оро (49 000), Азуай (40 907), Лоха (33 127), Имбабура (29 049), Тунгурауа (26 494), Котопакси (17 795), Лос-Риос (17 208) и Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас (16 684). Что касается ситуации в кантонах или муниципалитетах, то в отчете говорится, что Кито является эквадорским городом, наиболее пострадавшим от COVID-19, с 288 731 инфекцией во время пандемии (на 494 больше, чем в понедельник), за которым следует Гуаякиль с 98 910 (43 дополнительных). Позже появляются такие города, как Куэнка (31 911), Мачала (25 646), Лоха (22 383), Амбато (20 180), Портовьехо (17 184), Ибарра (16 352) и Санто-Доминго (14 726). В ежедневном отчете о плане вакцинации против COVID-19 в Эквадоре, который был прекращен до 14 марта, указывается, что было применено 32 710 303 вакцины, из которых 14 260 753 соответствуют первым дозам, 13 656 578 повторным применениям и 4 792 972 - подкреплениям. Из общего числа примененных вакцин 16 039 461 поступила от китайской фармацевтической компании Sinovac, 9 825 201 — от американской компании Pfizer и 6 238 356 — от британской компании AstraZeneca. Аналогичным образом, 583 729 привитых вакцин соответствуют китайскому Cansino, с однократным применением и который также вводится в качестве бустера. ШЕФ фа/фгг/копия