Эквадор добавляет 1066 новых случаев Covid-19 и накапливает 850 765 случаев в пандемии.

Эквадор 15 марта в Кито было зарегистрировано 1066 новых случаев COVID-19 во вторник, что привело к получению 850 765 положительных результатов во время пандемии, согласно последнему ежедневному отчету Министерства здравоохранения. Совокупный и подтвержденный рекорд смертности от COVID-19 достиг 25 158 человек (на 4 больше, чем в понедельник), при этом 10 196 «возможных» смертей от болезни составили 35 354 случая смерти. В провинции Андской Пичинча, столице Кито, зарегистрировано самое большое число случаев инфицирования: 312 470 положительных случаев, что на 576 человек больше, чем в понедельник. За ним последовало побережье Гуаякиля в Гуаякиле, где проживало 133 271 человек (еще 51). Затем Манаби (54 651), Эль-Оро (49 000), Азуай (40 907), Роза (33 127), Имбабура (29 049), Тунгура Хуа (26 494), Котопакси (17 795), Лос-Риос (17 208), Санто-Доминго-де-лос-Часильяс (16 684). Что касается ситуации в штате или местных органах власти, то, согласно отчету, Кито является эквадорским городом, наиболее пострадавшим от COVID-19, с 288 731 инфекцией во время пандемии (на 494 случая больше, чем в понедельник), и в Гуаякиле проживает 98 910 человек (еще 43) человек (еще 43). Позже появляются такие города, как Куэнка (31 911), Мачала (25 646), Лоха (22 383), Амбато (20 180), Портовьехо (17 184), Ибарра (16 352) и Санто-Доминго (14 726). Согласно ежедневному отчету о плане вакцинации против COVID-19 в Эквадоре, было применено 32 710 303 вакцины, которые были прекращены до 14 марта, из которых 14 260 753 соответствуют первой дозе, 13 656 578 соответствуют второму применению и 4 792 972 соответствуют усилению. Из общего числа примененных вакцин 16 039 461 поступила от китайской фармацевтической компании Sinobac, 9 825 201 — от американской компании Pfizer и 6 238 356 — от британской компании AstraZeneca. Аналогичным образом, среди вакцинированных вакцин 583 729 соответствуют китайскому Cansino, который также вводится в качестве бустера за одно применение.