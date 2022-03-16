Во время автомобильной поездки в 1928 году аргентинская семья вернулась домой после 22 лет путешествия.

Проехав 362 000 километров по пяти континентам в 1928 году, семья Zapp была убеждена в том, что «человечество замечательно», и кульминацией стало путешествие в Аргентину, которое началось 22 года назад.

Город Гуалегуайчу, расположенный на границе между Аргентиной и Уругваем, является одной из последних остановок перед прибытием в воскресенье на Обелиск, знаменитый памятник в центре Буэнос-Айреса, оставленный Канделарией и Германом Зафом 25 января 2000 года. Они возвращаются с четырьмя подростками, родившимися из разных уголков мира.

«Эмоции очень смешанные. Мы заканчиваем свои мечты, а точнее воплощаем их в жизнь. Хорошо, что мы живем. Что дальше? Тысячи изменений и тысячи вариантов». Герман объясняет AFP, которая в возрасте 53 лет уже мечтает путешествовать по миру на парусной лодке на этот раз.

Канделарии было 29, когда она начала свой путь. В 51 год он говорит: «Все было лучше, чем я себе представлял. Мы обнаружили людей.

Женщина, которая познакомилась со 102 странами, сказала: «Люди прекрасны, а человечество невероятно». «Из-за конфликтов или войн нам пришлось изменить свой курс», - сказал он.

- Автомобильный «открыватель дверей» -

Они были женаты 6 лет и имели «хорошую работу». Они построят дом на окраине Буэнос-Айреса и, наконец, станут семьей.Они хотели детей, но в первую очередь хотели путешествовать.

Грэм-Пейдж, автомобиль 1928 года с неисправным двигателем и краской: «Я даже не заводил», приходит на ум Канделарии.

«В автомобиле нет лучших сидений или подушек, а также нет кондиционера. Это машина, которая должна быть бдительной. Это не очень удобно, но это было хорошо, и это было хорошо для города, грязи и песка, которые «открыли двери»», - взволнован Герман.

В возрасте 22 лет они использовали только 8 комплектов шин и сделали два отверстия для двигателя.

«Если бы у меня был нулевой километр 4x4, его бы больше не существовало, это место красивее, чем когда он выходил», - взволнован Герман тем, где спят его четверо детей, когда едет в лагерь с машиной на крыше.

В дороге вместе с 19-летней Пампой, родившейся в США, и Техуэ, 16 лет, родившимся в Аргентине, они расширили машину своими первыми двумя детьми. Они разрезали их пополам и добавили 40 сантиметров и сиденье.

Так он готовился к Паломе, которая родилась в Канаде 14 лет назад, а валлаби прибыли в Австралию 12 лет назад.

Теперь собака Тимон и кошка Хакуна присоединились во время их недавнего пребывания в Бразилии, оставив их в затруднительном положении из-за пандемии короны в 2020 году.

Брезент падает с крыши, обеспечивая конфиденциальность внутри автомобиля, где спят родители. Багажник перемещается к плите, а двигатель может варить яйца и сосиски или нагревать воду. Одежда и посуда хранятся под сиденьем. Как улитка, старый автомобиль уже много лет используется в качестве семейного дома.

«Это небольшой дом, но в нем есть огромный сад с пляжами, горами и озерами. Если вам не нравится пейзаж, вы можете изменить его». Герман — шутка, говорит тело, «семья, которая путешествует по миру».

В целом Zapps остался дома. По их оценкам, 2000 домохозяйств получили их. «Человечество потрясающе», - Канделария взволнована той солидарностью, которую она получила. «Многие люди помогли нам, потому что мы были частью нашей мечты».

Но это была не просто роза. Во время поездки Герман путешествовал по Азии, когда болел малярией, птичьим гриппом, Эболой в Африке и лихорадкой денге в Центральной Америке.

«Мы вышли из коронавируса и вступили в разрушительную войну», — сказал Герман. Если мы будем ждать подходящего времени, всегда будут причины не реализовывать свои мечты».

- Аргентина, как Месси и Папа —

На улицах Гуалегуайчу рога встречаются с прохождением Грэхама-Пейджа. Любители старинных автомобилей хотят сфотографироваться. Некоторые покупают экземпляр книги «Ловить мечту», где Zapps рассказывает о своих впечатлениях. Говорят, что это важный источник дохода, так как на данный момент было продано 100 000 копий.

Другими «открывателями дверей» по всему миру были звезды Лионель Месси и папа Франциск. Потому что они были Аргентины.Они даже посетили их, поблагодарили и принесли книгу.

Все началось с шестимесячной поездки без мобильного телефона или GPS, которая стоила всего 4,000 долларов. Дорога на Аляску заняла 4 года, и мой сын вернулся в Аргентину на лодке, чтобы путешествовать по стране. Затем следуют Африка, Океания, Азия и Европа.

Они прикоснулись к горе Эверест, попробовали балут (модифицированные утиные яйца) в Азии, танцевали с Химбой в Намибии, вошли в гробницу Тутанхамона в Египте и проплыли много морей.

Для детей посещение дистанционных курсов и детского сада стало непосредственным опытом. В Аргентине вас ждет очная школа.

«Больше всего я хочу завести много друзей», — говорит Палома.

ЛС/НН/РСР/ДБХ