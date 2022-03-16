Наркомулы: извращенная система, использующая бедных женщин для отправки кокаина в Патагонию

В прошлую пятницу днем М. Ф., 21-летняя женщина, родившаяся в Парагвае, мать ребенка, прибыла на машине на автобусную станцию Liniers. Ее отвез туда на машине мужчина Дж.Р., 51 год, тоже родившийся в Парагвае.

M.F нервно вышел из машины. Мне пришлось сесть на провод. Пункт назначения: Сан-Мартин-де-лос-Андес, Неукен. В то время группа из отдела наркоторговли национальной префектуры по распоряжению Федерального суда № 2 Морона во главе с судьей Хорхе Родригесом перехватила их. Таким образом, они изъяли рюкзак женщины и нашли то, что искали: 1044 килограмма кокаина . Но расследование было сосредоточено не на женщине, а на мужчине, который ее туда доставил. J.R., имя которого власти держат в резерве, чтобы не скомпрометировать расследование, более года назад последовала федеральная система правосудия. Они искали его из-за грязного шага, который является молчаливой константой в наркобизнесе последних лет: отправляют бедных женщин в Патагония в качестве мулов для перевозки кокаина.

Таким образом, оба были арестованы. В связи с этим делом были проведены рейды в Вилья-Лугано, Мерло и Эстебане Эчеверрии и в городе Росарио, еще двое арестованы. Четверо обвиняемых отказались давать показания перед секретарем суда, расследовавшим дело, Лореной Рейносо.

Бедность жертвы, на попечении которой находится ребенок, является определяющим фактором в сюжете». Мы считаем, что они использовали женщин из-за крайней необходимости. Я совершил ту же поездку десять дней назад», — рассказал Infobae детектив по этому делу.

Часть того, что было похищено в терминале Liniers

Расследование против J.R началось в апреле 2021 года после анонимной жалобы, поступившей в суд. Во-первых, следователи проследили за подозреваемым, не найдя доказательств, связывающих его с наркоторговлей. Итак, детективы запросили вмешательство его телефона. Там была открыта сеть связей, которую Дж.Р поддерживал между Вилья-Лугано, регионом Буэнос-Айрес и Росарио, местами, где он получал наркотики, а затем продавал их на юге страны.

«Они сделали отдельные покупки, а затем отправили его автобусом на юг с мулами. Фактически, об этой последней перехваченной партии говорили о ее транспортировке из Неукена в Ушуайю. Когда девушка приехала, ей пришлось поменять SIM-карту в мобильном телефоне», - говорит источник в деле.

Однако это не просто единичный случай, но историческая логика наркоторговцев заключается в том, чтобы ввозить кокаин в Патагонию: чтобы воспользоваться уязвимостью женщины, использовать его в качестве мула и доставить «пакет» к месту назначения, не испачкая руки.

Федеральные расследования показывают, что организации, действующие в этой части страны, поставляют вещества, которые торговцы наркотиками накапливают в виде запасов, как на вилле 1-11-14 в Бахо-Флоресе, так и в различных районах, таких как Монсеррат, Сан-Тельмо или Барракас. Группа, возглавляемая J.R., также имела оптовых торговцев в Лугано, в разных местах в Конурбано и Росарио.

Префектура в одном из рейдов.

Для этого система мулов элементарна. Банды кооптируют женщин под давлением в ситуациях уязвимости. Судоходство, если оно осуществляется по суше, очень трудно обнаружить, если исследователи не узнают заранее о существовании мула . С другой стороны, речь идет не только о женщинах. Дело Кристиана Эспиносы, бывшего певца из Yerba Brava, арестованного в апреле 2019 года в Aeroparque почти килограмм, распределенный в его животе, и их гениталии обрамлены, согласно источникам в Tribunales, в этой логике.

Доминиканские торговцы людьми набирают силу в этой области. В сентябре 2018 года федеральная полиция распалась после девяти месяцев расследования «Карибская группа», состоящая из четырех доминиканцев и одного колумбийца, действовавшая в Чубуте и Санта-Крусе. Они нашли почти семь килограммов кокаина в чемодане, который прибыл в Комодоро-Ривадавию из федеральной столицы.

9 мая 2016 года на площадке Arroyo Verde в Чубуте транс-женщина, парикмахер, по ее словам, из Санто-Доминго, Доминиканская Республика, упала с тремя с половиной килограммами кокаина, когда антинаркотическая собака нюхала ее сумочку на мобильном телефоне компании «Дон Отто» по пути в Комодоро Ривадавию. Он сказал, что сумка не его, что она принадлежит «земляку», с которым он познакомился в баре в парке Патрисиос, который заплатит ему 10 тысяч песо, если он передаст ее «другому земляку» в Калета-Оливии. Его мобильный телефон был изъят и осмотрели. Контакт написал ему: «Я жду 3K, что случилось, расскажи мне». Она была приговорена 13 апреля 2018 года к пяти годам лишения свободы Федеральным устным судом Комодоро-Ривадавии. Для приговора они использовали его имя при рождении, жестокость судебной системы по отношению к нему.

Больше предметов, захваченных в рейдах.

Одним из знаковых случаев был случай с Хуаной де Сьюдад-Эвита. 4 марта 2019 года PSA почувствовала это в зоне предварительной посадки в аэропарке Хорхе Ньюбери. У него был билет в аэропорт в Рио-Гальегосе, провинция Санта-Крус, на рейсе Aerolíneas Argentinas 1850: они опустили штаны и обнаружили почти полкилограмма кокаина, застрявшего в его нижнем белье. Нервно вспотев, она заметила мужчину, одетого в вышитый свитер, который находился в зоне посадки: тот, кто охранял ее на протяжении всего путешествия. В последние дни они общались с Хуаной и мужчиной с помощью текстового сообщения. «Я готова», — написал он ей перед отъездом. Они прибыли в Aeroparque на том же автомобиле, Volkswagen Pointer.

Дело Хуаны рассматривалось судьей Себастьяном Казанелло, главой Федерального суда № 7, но без предварительного заключения. Некоторое время спустя Казанелло освободил её от дела увольнением, подписанным 13 июня 2020 года. Магистрат понимала, что у нее нет выбора, что она жертва.

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