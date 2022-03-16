Дортмунд обыгрывает Майнц 1:0 и отстает от Баварии на 4 очка

БЕРЛИН (AP) — Финальный гол Акселя Витселя дал дортмундской «Боруссии» победу 1-0 в среду в фрикционном выездном матче с Майнцем и сузил разрыв, который отделяет его от лидера мюнхенской «Баварии» до четырех очков.

В предстоящем матче американский нападающий Джио Рейна вышел на 69-й минуте и способствовал победному голу, забив со штрафного бельгийцу Витселю со штрафного в штангу со счетом 87.

Это была дуэль с небольшим блеском, множеством фолов и аргументов.

Рулевое колесо Дортмунда Мариус Вольф и его коллега из Майнца Стефан Белл получили выговор перед перерывом, когда они снялись в огненной борьбе.

Еще один тяжелый момент наступил на финальном этапе, когда Джуд Беллингем из Дортмунда стал жертвой фола Андерсона Лукоки, которому был вынесен выговор. Витсел также увидел желтую карточку в скидках за тактический фол и Рейна пропустила второй гол после большого сейва Робина Центнера после очередного штрафного.

Команды собирались встретиться 6 марта, но матч пришлось отложить из-за вспышки коронавируса в составе Майнца. Команда Бо Свенссона также не могла оспорить свое следующее участие в Аугсбурге, так как не менее 20 сотрудников и сотрудников были заражены COVID-19. Матч против Аугсбурга состоится 26 апреля.

Тренер Дортмунда Марко Роуз вступил в Эрлинг Холанд за Вольфа в 57 лет, оживив атаку, а также Рейну и Джулиан Брандт.

Осталось сыграть восемь игр.