Депутаты провели дебаты по импичменту прокурора Парагвая

Асунсьон, 16 марта Палата депутатов Парагвая в среду из-за отсутствия кворума отменила дебаты по предложению об импичменте против генерального прокурора Сандры Киньонес, обвиняемой в «плохом исполнении» своих обязанностей. Депутат Катя Гонсалес из партии National Encuentro (PEN) около часа представляла запрос о судебном преследовании, который она подала в прошлый понедельник в Нижнюю палату. Гонсалес заявил, что они обвиняют прокурора в «плохом исполнении обязанностей», о котором, по его словам, он концентрирует, после президента Республики, «неисчислимую власть» над свободой личности. Среди предполагаемых оснований для судебного разбирательства законодатель использовал незавершенные расследования, проведенные прокуратурой. Кроме того, административное управление образованием и что не было начато расследование жалоб, поданных в Конгресс в феврале прошлого года, в частности, бывшим министром внутренних дел Арнальдо Джуццио. Бывший чиновник сообщил бывшему президенту Орасио Картесу (2013-2018) о том, что он якобы связан с контрабандной схемой. В конце выставки депутат Уго Рамирес, со скамьи Аньетете партии «Колорадо», той же фракции президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса, объявил о своем уходе в отставку. Он указал, что намерение состоит в том, чтобы оставить сессию без кворума в качестве «политического инструмента» для достижения цели добавления голосов, необходимых для начала судебного процесса. За ним последовали законодатели из Patria Querida, PEN и некоторые из Национальной республиканской ассоциации (ANR) или партии Колорадо. Председатель Палаты депутатов Педро Альяна, назвавший произошедшее «цирком», решил отложить дебаты и пояснил, что «без кворума не будет голосования», а это 41 депутат. Чтобы поддержать политическое решение, необходима поддержка двух третей присутствующих депутатов, то есть 53, если все члены нижней палаты примут участие. ШЕФ фунт/год