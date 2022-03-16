Неоднозначные отношения Делакруа с природой

Париж, 16 марта Эжен Делакруа заявил о себе как о великом художнике исторических событий и отодвинул на второй план свой пейзаж или животную композицию, о чем свидетельствует его «свобода руководить людьми». Выставка в Париже сейчас восстанавливается, чтобы изучить процесс его создания. С этой среды по 27 июня «Делакруа и природа», установленная в музеях и предыдущих мастерских, связывала французского художника (1798—1863) с темой, считающейся менее благородной, но, тем не менее, показывает связь, которой он пользовался. «Как и многие художники того поколения, романтики, он испытывает особое чувство к природе. Он любит ходить, рисовать животных и делать пейзажные картины, но, как это ни парадоксально, прогулки, которые он так много писал в своих тетрадях, редко происходят из его творчества, которое он объясняет EFE. При этом он заставляет животных, таких как тигры, львы или лошади, проявлять энтузиазм, свирепость, движение, а подготовительный эскиз «очень точный», но в финальной картине преобладает воображение с полностью скрученными челюстями или нереалистичной анатомией. Выставка, представленная в зале, который раньше был столовой, мастерской, гостиной или комнатой, демонстрирует все, от предыдущих работ до финальных композиций, таких как «La mer vue des hauteurs de Dieppe» или «Étude de deux tiger» (1831). Первый, мирный вид на море деревни Норман, созданный примерно в 1852-1858 годах, сделал это для себя и не показал его, а второй был представлен как исследование «потому что предметом было животное», но он был полностью завершен с большим форматом его исторического творения. Делакруа переехал в дом в «Рив Гош» в Париже в конце 1857 года и умер там. Хотя он сдавал в аренду, он получил разрешение на строительство мастерской в саду, а его палитра и старые кисти до сих пор остаются. Объекты вдохновения Художнику нравилось созерцание природы, моря и пейзажей на своей вилле в Шампрозе на юге столицы или на вилле своего друга Джорджа Санда в регионе Берри, посреди страны.Растения и животные были для него источником бесконечного интереса, но эта страсть была включена в более релевантные картины или почти всегда использовался в качестве объекта исследования. «Он никогда не переставал думать о работе, рисовании, ветвях или формах деревьев, и часто деревья, растения и животные появляются на заднем плане его работ. Это то, что у него всегда есть в голове». Говорят в полицейском участке. Родился в дипломатической семье Шарантон-Сен-Морис (Шарантон-Сен-Морис) на окраине Парижа, Де Делакруа также подчеркивает парадокс начала большого путешествия без духа путешествий, который оставил след в его творчестве. В этом движении некоторые из животных, которых он видел, были изображены на его картинах, и иногда их память искажала их реальный внешний вид или приближала их к более домашним версиям животных, таким как случай с тигром со слегка кошачьим лицом. Его не интересовали достоверные изображения, поэтому он не рисовал картины в прямом положении этих объектов. Он работал над настоящей интеллектуальной работой композиций из различных источников, таких как собственная студия или работа художника, которым он восхищается, например, Рубенса. «Декорации, которые он выставляет, как правило, являются фондом для повышения ценности персонажа», - подчеркивает он эту выставку, напоминая, что никогда не показывал пейзаж как главный герой жизни, которой уже не хватает в его карьере. Марта Гард