Де Минор упал на Фрица в раунде 16 на Индиан-Уэллсе

Лос-Анджелес (США), 16 марта Австралийский теннисист испанского и уругвайского происхождения Алекс де Минаур попрощался с Индиан-Уэллсом в среду, когда в 1/8 финала упал американцу Тейлору Фрицу. Фриц, занявший 20 место в рейтинге ATP, за два часа 23 минуты обыграл Де Минора, заняв 31-е место в мире со счетом 3-6, 6-4 и 7-6 (5). Де Минор начал матч с правой ноги, но, наконец, Фриц смог переломить ход игры после сильной внезапной смерти в третьем сете, в котором австралиец ошибся в самый неподходящий момент. Фриц только что победил испанца Жауме Мунара в предыдущем раунде, а в четвертьфинале он встретится с сербцем Миомиром Кечмановичем, который удивил в эту среду, обыграв итальянца Маттео Берреттини 6-3, 6-7 (5) и 6-4 за два часа 28 минут. Сегодня это была не единственная плохая новость для итальянской делегации, так как Янник Синнер был вынужден сняться с турнира из-за болезни. Таким образом, австралиец Ник Кыргиос вышел в четвертьфинал, не выходя на трассу, и в этом раунде встретится с победителем скреста между испанцем Рафой Надалем и американцем Рейли Опелкой. ШЕФ двп/автомобиль