Даниэль Ортега принял президента BCIE перед инаугурацией здания

Манагуа, 15 марта президент Никарагуа Даниэль Ортега принял главу Центральноамериканского банка экономической интеграции (CABEI) в Данте Моши, Гондурас, в рамках визита по открытию нового офиса банка в Манагуа во вторник. На встрече президент Никарагуа подчеркнул, что CABEI является вкладом «стран за пределами региона», которые создают «результат приверженности интеграции Центральной Америки» и «общее дело с народами Центральной Америки в борьбе с бедностью и чрезвычайными ситуациями, такими как эпидемия COVID-19. Ортега подчеркнул, что CABEI гарантирует «ресурсы для доставки вакцин» против COVID-19 «в нашу страну», предоставляя более широкий доступ к дозам. Его также сопровождали «несколько медицинских программ, освещающих строительство больниц» в Никарагуа, продолжил он. Кабеи добавил: «Банк для жизни, банк мира, банк, который требует наш народ и которого так требует человечество». Мосси посещает Никарагуа, чтобы открыть новое здание BCIE, расположенное в эксклюзивном районе Манагуа. Ортега, сопровождавший свою жену, вице-президента Росарио Мурильо, сказал: «Постоянная делегация нашей страны (от CABEI) является четким признаком того, как народы Центральной Америки сближаются и интегрируются в борьбу с бедностью и борьбу за мир. «Мы никогда не позволим стране не иметь средств», — заявил Мосси на конференции, транслируемой официальной прессой. В конце ноября прошлого года около 20 никарагуанских оппозиционных групп обратились к BCIE с просьбой «обусловить расходы режима» президентом Ортегой, который был переизбран «на уважение прав человека» и «на освобождение всех политических заключенных» на допросных выборах 7 ноября. Кроме того, «немедленное прекращение всех репрессий против СМИ и граждан и соблюдение резолюции ОАГ, устанавливающей минимальные условия для проведения свободных и демократических выборов». Оппоненты призвали 13 из 15 стран-партнеров CABEI, за исключением Никарагуа и Кубы, «пересмотреть репутацию и финансовые риски, связанные с продолжением финансирования незаконных правительств» и «не участвовать в открытии новых зданий CABEI в Манагуа», которое состоялось 15 декабря и было отложено на этой неделе. По данным BCIE, здание было построено в эксклюзивном районе столицы Никарагуа и обошлось в 16,5 миллиона долларов. Cabei одобрил выделение почти 3 миллиардов долларов в Никарагуа с 2015 года, и более трети из них были одобрены в разгар социально-политического кризиса с апреля 2018 года, который привел к гибели сотен людей, задержанных и тысячам просителей убежища. Странами-партнерами CABEI являются Аргентина, Белиз, Куба, Колумбия, Южная Корея, Коста-Рика, Испания, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Доминиканская Республика и Тайвань.