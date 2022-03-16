Цифры по COVID в регионе: Америка больше всего пострадала от континента, и эксперты призывают усилить вакцинацию

Пандемия коронавируса продолжается ускоренными темпами: в 200 странах, входящих в Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), еженедельно регистрируется все больше случаев инфицирования и смерти.

С начала пандемии коронавируса в 2020 году и до сегодняшнего дня более 456 миллионов человек пострадали от COVID-19 и 6 миллионов умерли . В настоящее время новый вариант OMICRON сеет хаос в нескольких регионах, таких как Китай и Европа, где растет число новых инфекций, и правительства вынуждены принимать меры изоляции для своего населения, чтобы смягчить последствия.

Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ), которая следит за интересами здравоохранения в регионе Северной и Южной Америки, выразила обеспокоенность ростом числа инфекций в других частях мира и опасается, что это повлияет на этот континент.

ПАОЗ обеспокоена ростом числа случаев COVID-19 (Фото: Cuartoscuro)

«В целом, тенденции в течение эпидемиологической недели (SE) 10 (6-12 марта) немного выросли с точки зрения случаев заболевания, когда во всем мире было зарегистрировано более 11,4 миллиона случаев (рост на 8%). Тем не менее, смертность продолжает снижаться во всем мире: во время SE10 было зарегистрировано 42 523 случая смерти (снижение на 19 процентов). В регионах ВОЗ число случаев заболевания увеличилось в Западной части Тихого океана (WPRO) (28,9%), Африке (AFRO) (12,3%) и Европе (EURO) (1,9%), в то время как во всех остальных странах они снизились (от -23,7 до -19%)», - пояснил д-р Джарбас Барбоса, заместитель директора ПАОЗ на пресс-конференции, на которой Infobae участвовал с целью составления региональной картины, прежде чем показывать региональные номера.

«Случаи COVID-19 в регионе продолжали снижаться восьмую неделю подряд, при этом в ЮЭ 10 зарегистрировано более 901 000 новых случаев: снижение на 19% по сравнению с ЮЭ 9. Аналогичным образом, нисходящая траектория недельных смертей продолжалась пятую неделю подряд: во время ЮВ 10 было зарегистрировано 15 523 новых случая смерти: снижение на 18,4%. Тенденции в госпитализациях и/или госпитализациях в отделениях интенсивной терапии с COVID-19 также снижаются в целом по всему региону», — завершил эксперт.

Что касается смертности, то все регионы ВОЗ сообщили о снижении от -48,8% в регионе Восточного Средиземноморья (EMRO) до -14.

Несмотря на рост числа случаев заражения во всем мире за последнюю неделю, смертность снизилась (REUTERS/Лам Йик)

« В регионе Северной и Южной Америки было зарегистрировано около 149 миллионов случаев COVID-19, в том числе 2,6 миллиона случаев смерти по состоянию на 15 марта 2022 года . За последние 24 часа в этом регионе было зарегистрировано 117 839 новых случаев заболевания и 444 случая смерти», — сказал Барбоза.

Из 6 миллионов смертей, зарегистрированных во всем мире от COVID-19, 2,6 приходится на Американский континент. «Это означает самое большое количество смертей от этой болезни, которое когда-либо было на любом другом континенте. И все же в Америке живет только 13% населения мира. Медицинские центры в Северной и Южной Америке сообщили о большем количестве проблем, связанных с чрезвычайной ситуацией с COVID, чем где-либо в мире», - заявила директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) д-р Карисса Этьен в своем заявлении неделю назад.

«Это трагедия непропорциональных масштабов, которая будет иметь последствия в ближайшие годы. Помимо смертей, пандемия также нанесла ущерб здоровью миллионов других людей, и известно, что у многих из них по-прежнему есть проблемы, а у других они наверняка будут. Примером этого являются бесчисленные запросы, которые мы получаем о проблемах психического здоровья и когнитивных способностей. Уровень тревожности среди людей во всем мире резко вырос на 25%, затрагивая в основном молодых людей», - добавил эксперт.

Вакцинация — самый эффективный инструмент борьбы с COVID (Michele Tantussi/Pool через REUTERS)

Д-р Сильвен Альдигьери, менеджер ПАОЗ по инцидентам с COVID-19, заявил на той же пресс-конференции, на которой выступал Барбоза, что они обеспокоены распространением коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы с обеспокоенностью отмечаем рост инфекций в Китае, Гонконге, Австралии, Новой Зеландии и других соседних странах. В Китае рост числа инфекций составил 29% за одну неделю, при этом смертность за тот же период увеличилась на 12%», - сказал эксперт.

Вчера азиатская страна объявила о выявлении 3602 местных случаев заболевания COVID на материке, из которых более 3000 были зарегистрированы в северо-восточной провинции Цзилинь, граничащей с Россией и Северной Кореей. Помимо вспышек на северо-востоке страны, рост инфекций был зарегистрирован в мегаполисах Шэньчжэнь и Шанхай, которые местные власти пытаются остановить, применяя строгую политику нулевого коронавируса. По последним официальным данным, южный город Шэньчжэнь с населением 17 миллионов человек в минувшие выходные постановил отменить услуги общественного транспорта, а передвижение в окрестностях было ограничено после возобновления роста, в результате которого в городе остается 551 активный случай заболевания.

«Сценарий роста заражения всегда должен находиться в эпидемиологическом радаре органов здравоохранения. Мы должны внимательно следить за возможным появлением новых вариантов. Существует необходимость в устойчивой борьбе с этим заболеванием. Мы видим, как вариант Омикрон преобладает там, как и во всем мире. И мы исследуем, что 62% инфекций соответствуют новому подварианту BA.2. Напротив, в регионе Северной и Южной Америки 95% циркулирующего вируса соответствует оригинальному варианту Ómicron BA-1», сказал Альдигьери.

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Эксперты-эпидемиологи были обеспокоены медленной вакцинацией в нескольких странах Америки, особенно в Карибском регионе. « Мы должны обеспечить, чтобы наиболее уязвимые группы населения получали вакцины и применяли их. Это самый эффективный инструмент для борьбы с коронавирусом », — добавил Барбоза.

Озабоченность экспертов очевидна. Хотя есть страны с большим количеством людей, вакцинированных двумя дозами, такие как Канада (81%), Чили (90%), Уругвай и Аргентина (80%), Эквадор (76%), Перу (75%) и Бразилия (70%), есть страны с очень низким уровнем, такие как Ямайка (22%), Гватемала 31%, Багамские острова (39%) и Парагвай (44%).

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