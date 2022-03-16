Обвал в Патазе: до сих пор три человека были спасены после оползня

Утром вторника, 15 марта, Патаз пережил ужасный обвал в результате чего тысячи семей пострадали в Ла-Либертад. Сегодня, в среду, 16 марта, 18-летний мальчик был одним из первых раненых, которых доставили на лечение в Лиму. Кроме того, они нашли женщину вместе со своим младенцем, которых нашли на центральном рынке Ретамаса. Осталось в общей сложности три человека, которых удалось найти за несколько дней.

Кроме того, утром в этот район прибыл президент Республики Педро Кастильо для наблюдения за проводимыми работами. В результате этого обрушения более 80 домов остались под землей и более 15 человек исчезли. Мэр района высказался и попросил его продолжать поддерживать свой населенный пункт, тем более что десятки семей остались без домов, рабочих мест и урожая.

«Народное правительство будет присутствовать в то время, когда граждане больше всего этого требуют», — заявил президент в поддержку гражданства.

СПАСЕННЫЙ ВЗРОСЛЫЙ И РЕБЕНОК

По словам начальника Национальной полиции (НПП) Хосе Риваса Гарая, тела взрослого и ребенка, найденные на центральном рынке Ретамаса, соответствуют мужчине и девочке, которым, по-видимому, исполнился месяц. `

«Скорее всего, он пытался защитить девушку, и обрушение похоронило их обоих», - сказал он. Тела были эвакуированы с места происшествия, а затем доставлены на машине скорой помощи.

ПЕРЕВОЗКА РАНЕНЫХ В ЛИМУ

18-летний - первый пострадавший, которого бросили из зоны бедствия, когда он получил серьезные травмы от скольжения холма.

Пациента вместе с членом его семьи эвакуируют на вертолете, который летит в Лиму вместе с делегацией во главе с президентом Республики Педро Кастильо и состоит из министра обороны, Хосе Гавидиа и исполнительный президент EsSalud Рауль Фонсека.

На данный момент 8 человек были объявлены пропавшими без вести после стихийного бедствия, которое также оставило сотни жителей без крова и сна на открытом воздухе.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РЕТАМАСЕ

Видя ситуацию в том же месте, Кастильо решил объявить в этом районе чрезвычайное положение, чтобы как можно скорее обеспечить социальную поддержку.

«Я видел, как все обстоит, и говорю вам, что будет объявлена чрезвычайная ситуация. У них будет поддержка всего, им будет предоставлено все. Мы должны понимать, что это опасный район, поэтому мы собираемся отправиться в место, где есть здравоохранение, образование, работа», — сказал глава государства по прибытии в город.

Во время своей экскурсии по району, где сообщалось об обвале, президент заявил, что необходимо, чтобы власти и исполнительная власть работали вместе, чтобы переселить жителей Ретамаса в другое место, до регистрации центра города.

«Что нам нужно сделать, так это заказать сами. Мы, соседи, не можем продолжать жить в перенаселенном месте. У нас могут быть должности, школы, но природа приходит и уносит нас со всем. Если есть место, куда мы должны переселить все население, рассчитывайте на 100% поддержку со стороны правительства, но давайте посмотрим, где можно выйти. Давайте проведем информационно-просветительскую кампанию для соседей, коллег, семей и уйдем отсюда. Давайте посмотрим, куда мы переедем. Они получат всю поддержку, потому что там есть наши дети. Семья есть, давайте сделаем это, пожалуйста», — сказал глава государства.





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