Евро торгуется вблизи 39,09 никарагуанских кордоб, что на 0,54% больше по сравнению с 38,88 никарагуанских кордоб днем ранее.

За последнюю неделю евро зарегистрировал рост на 1,69%, но в годовом выражении он по-прежнему сохраняет снижение на 6,06%. По отношению к изменениям этого дня по сравнению с предыдущими днями изменилось значение предыдущих данных, где было зафиксировано снижение на 0,27%, что в последнее время свидетельствует об отсутствии стабильности результатов. Волатильность последних семи дней показала более высокие показатели, чем волатильность, показанная в прошлогодних данных, что указывает на более нестабильное поведение.

В прошлом году евро изменился до максимума 40,43 никарагуанских кордоб, а самый низкий уровень составил 38,44 никарагуанских кордоб. Евро находится ближе к минимуму, чем к максимуму.

Кордова является законной денежной единицей Никарагуа и сокращенно NIO; она разделена на 100 центов, а ее оборот контролируется Центральным банком этой страны.

Монета получила свое название в честь второй фамилии испанского конкистадора капитана Франсиско Эрнандеса де Кордовы, который также основал города Гранада и Леон.

Кордова была представлена 25 августа 1908 года по мандату тогдашнего президента Адольфо Диаса, который выпустил монету из 10 кордоб и заменил песо. Стоимость новой валюты в то время составляла 5 кордоб за фунт стерлингов.

13 ноября 1931 года кордова начала торговаться по паритетному курсу 1,10 кордобы за доллар США, но после нескольких девальваций она выросла до 7 кордоб за доллар США в период с 1946 по апрель 1979 года.

До 1991 года администрация, в свою очередь, приступила к осуществлению успешного плана денежно-кредитной стабилизации, который позволил обуздать гипердевальвацию и обеспечить стабильность цен, обменного курса и валюты. С января 1993 года страна перешла на систему мини-оценки, которая с 2019 года составляет 3% в год.

В экономическом секторе Никарагуа зафиксировано значительное падение. В 2018 и 2019 годах валовой внутренний продукт снизился на -3%, а в 2020 году - на -2%, хотя он немного вырос в 2021 году, никарагуанская экономика только выше Венесуэлы.

Кроме того, по оценкам Всемирного банка, при нынешнем правительстве Даниэля Ортеги уровень бедности вырос с 13,5% в 2019 году до 14,6% в 2021 году. Помимо пандемии, эта страна также стала жертвой ураганов Эта и Лота, которые оставили большой хаос.

В этом контексте добавляется, что санкции Соединенных Штатов и Европейского союза в отношении нации привели страну к союзничеству с Венесуэлой, Кубой и Китаем, которые были усилены после того, как последние выборы, на которых Ортега добился своего переизбрания, были заклеймены как мошенничество.

Согласно прогнозу Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Никарагуа, а также Гватемала или Доминиканская Республика не достигнут своего экономического уровня в 2022 году, как до пандемии SARS-CoV-2.

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