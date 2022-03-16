Стоимость закрытия евро в Гватемале 16 марта этого года от евро до GTQ

Евро закрылся на уровне 8,48 кетсаля, что на 2,32% больше по сравнению с предыдущим днем, когда он составлял 8,29 кетсаля.

За последнюю неделю евро зарегистрировал рост на 2,7%, но за год он все еще накапливает снижение на 7,95%. По сравнению с предыдущими датами, он перевернул таблицы предыдущего дня, в котором было зафиксировано снижение на 1,38%, не имея возможности установить стабильную тенденцию в последнее время. Показатель волатильности был явно выше, чем накопленный в прошлом году, поэтому он показывает большие изменения, чем общая тенденция в стоимости.

На ежегодной фотографии евро выплачивался максимум 8,80 кетсалей, а самый низкий уровень составил 8,17 кетсаля. Евро находится ближе к минимуму, чем максимум.

Кетцаль является законным платежным средством, используемым в Гватемале, и был основан после принятия Закона о денежной политике 1924 года, когда тогдашний президент Хосе Мария Орельяна распорядился заменить гватемальское песо.

Валюта Гватемалы в настоящее время разделена на сто центов и первоначально стоила на 10 центов выше доллара США, пока в 1980 году она не упала до уровня, восстановившись несколько месяцев спустя.

В настоящее время кетцаль эквивалентен 7,50 единиц за доллар США и 9,25 единиц за евро, что делает его одной из 30 денежных единиц в Иберо-Америке и мире, которая остается одной из самых неизменных.

Органом, отвечающим за регулирование производства валюты, является Банк Гватемалы, и сегодня известны монеты номиналом 5, 10, 25 и 50 центов кетцаля и 1 кетцаль, а в банкнотах обращаются 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 кетсалей.

В своих попытках снизить затраты на производство монет администрация стремилась внедрить монеты из различных материалов, таких как сталь вместо никеля или латунной стали.

Согласно официальным данным, правительство Гватемалы заверило, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 7,5% в конце 2021 года, рост которого не наблюдался в течение 40 лет.

С другой стороны, Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что к 2022 году экономика Гватемалы сохранится с положительными показателями, отчасти обусловленными внешней торговлей, денежными переводами из США и значительным падением инфляции.

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