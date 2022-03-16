Стоимость закрытия доллара в Мексике 16 марта от USD до MXN

Доллар США был выплачен на закрытии на уровне 20,63 мексиканского песо, что на 0,89% меньше по сравнению с 20,82 мексиканских песо накануне.

По сравнению с прошлой неделей доллар США зафиксировал снижение на 1,34%, но в прошлом году он по-прежнему сохраняет рост на 4,78%. По сравнению с предыдущими днями он добавил две сессии подряд отрицательных чисел. Показатель волатильности составил 5,34%, что явно ниже годового показателя волатильности (9,23%), поэтому в последнее время он работает стабильнее, чем обычно.

На ежегодной фотографии доллар США даже изменился на максимум в 21,36 мексиканского песо, а самый низкий уровень - 20,23 мексиканского песо. Доллар США находится ближе к минимуму, чем максимум.

Мексиканское песо является законным платежным средством Мексики и первой валютой в мире, использующей знак доллара, который позже был использован Соединенными Штатами за доллар.

Мексиканское песо является пятнадцатой по объему торговли валютой в мире, первой наиболее торгуемой валютой в Латинской Америке и третьей наиболее широко торгуемой валютой в Латинской Америке и третьей на уровне континента только после долларов США и Канады.

В настоящее время аббревиатура MXN используется для обозначения мексиканского песо, но до 1993 года использовалась аббревиатура MXP.

Монеты, которые обычно используются в Мексике, имеют полукруглую форму и национальный герб на оборотной стороне. Один мексиканский песо равен 100 центам. Есть монеты номиналом 1, 5, 10 и 20 песо; а в банкнотах 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 песо.

В настоящее время мексиканское песо пострадало от своей стабильности после начала пандемии SARS-CoV-2 в мире, а также других событий, которые ознаменовали его как избирательный процесс как на национальном уровне, так и в Соединенных Штатах, одном из основных торговых партнеров Мексики.

Неконтролируемая инфляция, в том числе в результате COVID-19, которая удерживает денежно-кредитную политику, также оставила вес между неопределенностью перед лицом почти всегда сильного доллара.

В 2021 году мексиканское песо закрылось с падением на 2,72% по отношению к доллару, хотя оно оставалось в значительной степени стабильным по отношению к торговым потокам и, в частности, экспорту в Соединенные Штаты.

Согласно прогнозам Banco de México (Banxico), в 2022 году мексиканское песо, как ожидается, вырастет и достигнет 21,34 единицы за доллар.

Мексика объявила карантин 23 марта 2020 года в условиях пандемии COVID-19 и оставила открытыми только необходимые мероприятия, что сильно сказалось на экономике, которая не полностью восстановилась.

Согласно данным Национального института статистики и географии (Инеги), экономика Мексики, вторая по величине в Латинской Америке после Бразилии, выросла на 5% в 2021 году.

Мы рекомендуем вам: