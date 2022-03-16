Пекин, 16 марта Согласно новым рекомендациям Национальной комиссии по здравоохранению Азии (Национальной комиссии здравоохранения), люди, пострадавшие от коронавируса в Китае, больше не должны госпитализироваться, а должны находиться на карантине в специализированных учреждениях, что подразумевает корректировку эпидемии стратегии борьбы с недавними вспышками. Агентство объявило вчера вечером, что в больницу должны обращаться только люди, инфицированные тяжелыми симптомами как минимум средней тяжести, на основе «тщательного изучения характеристик передачи штаммов дельта и омикрон». Китай надеется ослабить давление на больничную систему в связи с возрождением COVID в беспрецедентных масштабах с момента его регистрации в Ухане в начале 2020 года, что впервые в мире положило начало эпидемии. Согласно китайской стратегии «нулевой динамики ковида», все инфицированные люди и близкие контакты должны лечиться или изолироваться в больнице или карантинном центре. В нынешнем возрождении руководство создало проблемы для местных органов власти, таких как Цзилинь (северо-восточная часть), которая сталкивается со многими пациентами с легкими заболеваниями. Из 1509 новых региональных положительных результатов, зарегистрированных вчера в провинции, 1494 человека не имеют симптомов или страдают легкими симптомами. Комиссия также заявила, что стационарные пациенты с порогом цикла 35 и более (чем больше это число, тем меньше вероятность заражения других) могут быть выписаны, после чего 14 дней карантина больше не требуется, а 7-дневное «наблюдение за здоровьем на дому». На прошлой неделе чиновники здравоохранения впервые дали зеленый свет на домашнее использование экспресс-тестирования на антиген в азиатских странах, которое, по мнению Комиссии, станет «дополнением для дальнейшего улучшения способности выявлять случаи заболевания на ранней стадии». По данным местных СМИ, провинция Цзилинь, где 26 миллионам жителей было запрещено покидать границу, недавно заказала 12 миллионов устройств для тестирования антигенов. Комиссия также упоминает «стандартизацию противовирусного лечения» от covid в своих новых руководящих принципах. К ним относятся два препарата, которые были одобрены в последние недели: Паксловид от американской компании Pfizer и другие препараты, произведенные внутри страны Brie Biosciences. Несмотря на масштабы возобновления роста, исследование Университета Ланьчжоу, которое цитируют местные СМИ Global Times, уверяет, что Китай сможет контролировать ситуацию в начале апреля. Исследователи подсчитали, что общее число инфицированных людей, покинувших эти вспышки, составит от 24 700 до 45 300 человек. За прошедший 1 день в Китае было выявлено более 13 000 новых случаев коронавируса, из которых почти 11 000 были вызваны местным заражением, что является более низким показателем по сравнению с другими странами, но высоким показателем в азиатских странах, которые все еще применяют строгие стратегии нулевой терпимости. Заболевания, вызванные коронавирусом SARS-CoV-2. По данным Комиссии здравоохранения, с начала эпидемии по всей стране было инфицировано 122 456 человек, из которых 104 040 были исцелены и 4636 умерли. я/бек/gcf