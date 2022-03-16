Карабобо и Майнеро - дата начала 4

Визит связан с победой в последний день и будет стремиться продолжить путь триумфа. Со своей стороны, хозяева прибудут на эту встречу после предыдущей ничьей

Карабобо сравнялся со счетом 0:0 против Эстудиантес Мерида. В предыдущих 2 матчах один из них сравнял счет и потерпел поражение 1 раз.

Mineros победил Депортиво Лара со счетом 1:0. За последние несколько дат он одержал 1 победу и 1 поражение.

Карабобо и Минерос встретятся завтра в 18:00 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий дате 4 чемпионата Венесуэлы - FUTVE League 2022, пройдет на стадионе имени Мисаэля Дельгадо.

Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 1 победу, а визит добавил 2. В двух матчах они равномерно финишировали на табло.

Заведение занимает 12-е место с 2 очками и 0 победами, а посетитель достиг 6 единиц и занял пятое место в турнире.

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