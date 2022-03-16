Канада больше не будет запрашивать у вакцинированных путешественников тестирование на COVID-19

ТОРОНТО (AP) — С 1 апреля Канада больше не будет требовать от вакцинированных путешественников сдавать тест на COVID-19 для въезда в страну.

Высокопоставленный правительственный чиновник подтвердил изменение в среду. Он выступил на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен публично комментировать этот вопрос до официального объявления.

В прошлом месяце министр здравоохранения Жан-Ив Дюкло объявил, что путешественники, прибывающие в Канаду, могут представить экспресс-тест на антиген на границе в качестве альтернативы более дорогому молекулярному тесту.

Соединенные Штаты по-прежнему требуют от путешественников предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 для въезда в страну.