Канада: цена закрытия доллара сегодня, 16 марта, USD к канадскому доллару

Доллар США был выплачен на закрытии на уровне 1,27 канадского доллара, что на 0,69% меньше по сравнению с 1,28 канадского доллара накануне.

На прошлой неделе доллар США продемонстрировал снижение на 0,72%, однако в течение года он все еще сохраняет рост на 4,67%. Анализируя эти данные с данными последних дней, он добавил два дня подряд в минус. Что касается волатильности прошлой недели, то она составила 6,79%, что выше годового показателя волатильности (6,16%), представляя себя как актив с большими колебаниями, чем обычно.

На ежегодной фотографии доллар США даже изменился на максимуме в 1,29 канадского доллара, в то время как его самый низкий уровень составил 1,25 канадского доллара. Доллар США находится ближе к минимуму, чем к максимуму.

Канадский доллар является официальной денежной единицей Канады, для обозначения которого используется аббревиатура CAD, которая подразделяется на 100 центов.

Следует отметить, что канадский доллар использовался почти на протяжении всей истории страны, после того как он заменил британский фунт стерлингов, испанский доллар и песо.

Это было 1 июля 1858 года, когда власти распорядились выпустить первые канадские доллары, которые в последующие годы были переведены на десятичную систему. Однако до 1871 года монетарное объединение всех канадских провинций было одобрено для использования доллара, окончательно отменив золотой стандарт в 1933 году.

В настоящее время используются канадские монеты номиналом 1, 5, 10 и 25 центов, 1 и 2 доллара, выпущенные Королевским канадским монетным двором; с другой стороны, банкноты 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 долларов выпускаются Банком Канады и производятся в Оттаве.

Что касается экономики, то Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) недавно подтвердила, что Канада прошла переломный момент и вступает в период умеренного роста после сильного удара пандемии COVID-19.

С другой стороны, Канаде также удалось позиционировать себя в качестве основного торгового партнера Соединенных Штатов в конце 2021 года с долей 14,5% от 15 основных партнеров страны.

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что Канада вырастет на 4,1% к 2022 году и к 2023 году - на 2,8%, что будет означать замедление темпов роста после 4,7% в 2021 году.

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