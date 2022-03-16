Брэйвз подписал самый пикантный контракт для Орсона после отмены приостановки работы в Высшей лиге.

Атланта Брэйвз, чемпион последней Мировой серии, подписала крупнейшую сделку для инициатора Мэтта Олсона во вторник после того, как союз ведущих лиг и игроков завершил приостановку работы на прошлой неделе, и это продолжалось 99 дней.

Брейвз и Олсон договорились подписать контракт на 168 миллионов долларов в течение 8 лет. Орсон прибыл в Атланту на прошлой неделе по профессии из Oakland Athletics.

Соглашение с 27-летним слаггером было связано с клубом как минимум к 2029 году. Соглашение также включает опцион на 20 миллионов долларов в 2030 году.

Брэйвз отвечал за удовлетворение наибольших потребностей после того, как не смог достичь соглашения с Фредди Фрименом, выдающимся первым бейсменом, который является оплотом команды более десяти лет, а с 1995 года внес важный вклад в «Атланту», выигравшую первую Мировую серию в прошлом году.

Орсон вышел из отличной кампании в прошлом году: 39 хоум-ранов и 111 RBI в среднем 0,271. Он привлечет 15 миллионов долларов в этом году, 21 миллион долларов в 2023 году и 22 миллиона долларов в каждой из следующих шести кампаний.

Это десятый контракт на сумму не менее 100 миллионов долларов, согласованный с последней Мировой серии, и первый с момента окончания приостановки.

Кроме того, это самый пикантный контракт в истории Braves, в результате которого Фримен подписал 135 миллионов долларов за 8 лет, подписанных Фрименом с сезона 2013 года.

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