Билли Айлиш, Риз Нат Икс, Оливия Родриго, выступают на церемонии вручения премии Грэмми 2022

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 15 марта (EFE News). - Билли Эйлиш, Lil Nas X, Оливия Родриго, Джек Холлоу и братья Осборн (номинированные на премию Грэмми 2022) выступят с музыкальным шоу на этом 64-м гала-концерте, говорится в заявлении организации во вторник. Выступление будет удостоено престижной музыкальной награды вместе с другими музыкантами, которые также были номинированы на награды в различных категориях, таких как Brandi Carlile, корейская группа BTS и другие исполнители, которые еще не были подтверждены до 3 апреля. Билли Эйлиш, Lil Nas X и Оливия Родриго соревнуются в самых актуальных категориях альбома года, а братья Осборн несколько раз номинировались в национальном жанре. BTS подает заявку на признание за лучшую песню поп-группы с песней «Butter», а Бренди Карлайл хочет получить премию Грэмми за песню года за песню года «A Beautiful Noise» в исполнении Алисии Киз. После переноса в январе из-за пандемии Грэмми в этом году состоится на арене MGM Gran Garden Arena в Лас-Вегасе, США, вместо Стэйплс-центра в Лос-Анджелесе, и ее представит комик Тревор Ноа. Новости EFE gac/бпм/копия