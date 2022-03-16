Билли Айлиш, Лис Нас Икс и Оливия Родриго выступят на Грэмми 2022 года

Лос-Анджелес (США), 15 марта Билли Айлиш, Lil Nas X, Оливия Родриго, Джек Харлоу и братья Осборн, которые номинированы на премию Грэмми 2022 года, выступят с музыкальным шоу на гала-вечере 64-го выпуска премии, говорится в заявлении организации во вторник. К этому выступлению присоединятся другие музыканты, которые также являются кандидатами на премию в разных категориях, такие как Брэнди Карлайл, южнокорейская группа BTS и другие артисты, которые еще не были утверждены до 3 апреля, когда будут вручены эти престижные музыкальные награды. Билли Айлиш, Lil Nas X и Оливия Родриго соревнуются в самой актуальной категории альбома года, а группа Brothers Osborne многократно номинирована в жанре кантри. BTS, со своей стороны, претендует на признание за лучшую песню поп-группы с песней «Butter», а Брэнди Карлайл стремится выиграть Грэмми за песню года за песню года за «A Beautiful Noise», исполненную Алисией Киз. После переноса в январе из-за пандемии Грэмми в этом году состоится на арене MGM Gran Garden Arena в Лас-Вегасе (США), а не в Стэйплс-центре в Лос-Анджелесе, и ее представит комик Тревор Ноа. ШЕФ гак/упм/копия