Байдена заставляют отменить санитарные правила, которые могут депортировать иммигрантов

Поскольку проблемы, связанные с партиями, уменьшаются, президент США Джо Байден вынужден отменить стандарты здравоохранения, которые могут депортировать иммигрантов под видом пандемии.

В минувшие выходные Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) объявили, что стандарты здравоохранения, разрешающие иммиграционную депортацию, известные как раздел 42, больше не распространяются на несовершеннолетних без сопровождения взрослых и не распространяются на взрослых и семьи.

Агентство по таможне и охране границ США сообщило во вторник, что иммиграционные власти США приостановили пересечение границы США и Мексики в феврале на 164 973 человека, что на 7% больше, чем в январе.

Из них 91 513 (55%) были депортированы в соответствии со статьей 42, главным образом из Мексики и Центральной Америки.

Стандарты здравоохранения, введенные бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом, позволили депортировать иммигрантов, утверждающих, что они страдают от COVID-19.

Однако, по данным CDC, количество случаев COVID-19 в Соединенных Штатах составляет около 7 миллионов случаев в день по сравнению с 7 миллионами случаев в середине января, и более 80% людей старше 5 лет получили одну или несколько вакцин от коронавируса.

Вот почему четыре ведущих демократа говорят, что были «разочарованы» решением правительства сохранить 42-й титул.

Сенаторы Чак Шумер (Чак Шумер), президент иностранных дел Сената Боб Менендес, сенатор Кори Букер и сенатор Алекс Падилья разоблачили семьи с несовершеннолетними детьми. Они потребовали «ошибки» при депортации в субботу. Притеснения и пытки.

«К сожалению, Организация (CDC) продолжает содействовать широкому применению этой строгой пограничной политики и противодействовать подавляющему проявлению восстановления после пандемии», - сказал он в заявлении, «восстанавливая безопасность человека на границе».

-Тень Республиканской партии-

Органы иммиграционной защиты также выступают против этого правила.

«Политика 42-й статьи о закрытии дверей просителей убежища является незаконной и не имеет практической основы (...), - заявил Блейн Пуччи, юридический директор Центра гендерных исследований и исследований беженцев, что она защищает от пандемии. Нет, они сказали, что получили много критики со стороны экспертов общественного здравоохранения.

«Байден отвергает эту политику и (...) Мы возобновили процедуры предоставления убежища на границе».

Так почему же президент не будет резко падать?

Джо Байден призывает к «более гуманной» иммиграционной политике и пути получения гражданства для миллионов иммигрантов. В своей речи перед Конгрессом в начале марта он в очередной раз призвал к иммиграционной реформе «раз и навсегда», но его нежелание отменить титул 42 может быть связано с несколькими факторами.

Согласно опросу, проведенному через несколько месяцев после промежуточных выборов в ноябре, Джессика Поултер, аналитик иммиграционной политики Института, заявила, что президент-демократ может потерять контроль над страной. (МПИ)

«Если администрация объявит статью 42, это увеличит вероятность пересечения границы хотя бы временно», - сказал он.

Когда правительство уже раскритиковало этот фронт и обнаружило в суде, что «страны, возглавляемые республиканцами, будут оспаривать конец этого правила», эксперт из Исследовательского центра США заявил, что, как и другие изменения в администрации, «республиканцев больше нет». Скажем, нельзя давать политически «боеприпасы».

Портер имеет в виду еще одну гипотезу: на самом деле Байден хочет разработать новую пограничную стратегию, прежде чем отменять текущую стратегию ограничения.

«Альтернативная система пограничного контроля (...) доказывает, что руководство сохраняет контроль (...)