Итальянец Маттео Берреттини, второй посевной в Индиан-Уэллсе после Рафы Надаля, выбыл в эту среду против серба Миомира Кечмановича в 16 раунде этого турнира Masters 1000, который выиграли Тейлор Фриц и Ник Кыргиос.

Спорный австралийский теннисист продвинулся вперед, отказавшись от молодого итальянца Джанника Синнера, и может встретиться с фаворитом Надалем в четвертьфинале, если испанец сможет победить гиганта США Рейли Опелку в среду.

Берреттини, номер 6 ATP, разбился в своем первом раунде 16 в калифорнийской пустыне против молодого Кечмановича (61) 6-3, 6-7 (5/7) и 6-4.

В 25 лет итальянец все еще не добавил трофей Masters 1000, который скрасил его рост в последние годы, в котором он занял второе место на Уимблдоне в 2021 году.

Против Кечмановича Берреттини не хватило своей разрушительной службы (14 эйсов за 2 соперника), что едва могло спасти его от быстрого поражения.

После отказа от первого сета итальянцу понадобилось несколько ракет, чтобы сначала избежать перерыва с 5-5, а затем недостатка 3-4 в тай-брейке.

Берреттини, никогда не блиставший в Индиан-Уэллсе, оставался позади серба в решающем сете, пока Кечманович не сломал его в десятом, чтобы подписать свое возвращение в четверть в Индиан-Уэллсе, где он уже упал в 2019 году канадцу Милошу Раоничу.

22-летний Кечманович встретится с американкой Тейлор Фриц, полуфиналисткой Индиан-Уэллса в 2021 году.

Фриц, 20-й номер ATP, выиграл еще один ожесточенный поединок против австралийца Алекса Де Минора со счетом 3-6, 6-4 и 7-6 (7/5).

- Надаль ищет третью лучшую серию -

Незадолго до этого австралийские киргиос также ступили в каюту из-за оставления из-за болезни итальянского грешника, занявшего десятое место в ATP в возрасте 20 лет.

Кыргиос, который в настоящее время занимает 132-е место в ATP, сыграет свой первый четвертьфинал турнира ATP с 2019 года и первый из Masters 1000 со времен Цинциннати в 2017 году.

Его следующий соперник выйдет из столкновения Надаль, четвертый в мировом рейтинге, и американец Рейли Опелка (17-й), один из самых высоких игроков (2,11 м) на автодроме.

Надаль попытается стать вторым теннисистом в истории ATP (с 1990 года), чтобы начать сезон с 18 побед подряд.

Только серб Новак Джокович, отсутствующий в Индиан-Уэллсе из-за отказа от вакцинации от коронавируса, сделал два лучших старта года: 41-0 в 2011 году и еще 26:0 в 2020 году.

Надаль, мужской теннисист с наибольшим количеством корон Большого шлема (21), сейчас связан на 17-0 с Роджером Федерером (2018), Питом Сампрасом (1997) и самим Джоковичем (2013).

После сезона, в котором он едва мог побороться за свои хронические проблемы с ногами, испанец совершил сказочное возвращение в 2022 году, выиграв три турнира, включая Australian Open, первый Большой шлем года.

35-летний испанец остается фаворитом на четвертый титул в Индиан-Уэллсе после выбывания таких кандидатов, как Даниил Медведев (1-й ATP), Александр Зверев (3-й) или Стефанос Циципас (5-е место).

Еще один неустанный теннисист последних месяцев, россиянин Андрей Рублев, также будет искать свой билет в четверть против поляка Хуберта Хуркача, действующего чемпиона Miami Masters 1000.

Рублев, 7-й номер в ATP, одержал 11 побед подряд благодаря своим триумфам на турнирах в Марселе и Дубае в феврале.

Со своей стороны, 18-летний испанец Карлос Алькарас стремится стать самым молодым теннисистом-мужчиной, достигшим кварталов Индиан-Уэллса со времен Майкла Чанга в 1989 году.

Француз Гаэль Монфилс, 17 лет старше, попытается остановить его импульсом своей удивительной победы в понедельник над Даниилом Медведевым.

- Начинаются женские кварталы -

В женской жеребьевке турнира категории WTA 1000 четвертьфинальные кроссы стартовали в эту среду с двух кроссов.

Молодая полька Ига Святек (4-е место в WTA), лучшая сеяная в турнире, встретится с американкой Мэдисон Киз (29-е место) и румынкой Симоной Халеп (26), обладательницей двух титулов Большого шлема, сразится с хорваткой Петра Мартич (79-е место).

Испанка Паула Бадоса, защитница титула, в четверг сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой, а гречанка Мария Саккари завершит четвертьфинал против казашки Елены Рыбакиной

- Результаты в среду на турнире в Индиан-Уэллсе:

Мужские

Раунд 16

Миомир Кечманович (SRB) победил Маттео Берреттини (Ита/№ 6) 6-3, 6-7 (5/7), 6-4

Тейлор Фриц (США/N.20) Алексу де Минору (AUS/N.29) 3-6, 6-4, 7-6 (7/5)

ГБВ/ол