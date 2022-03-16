Бангладеш возобновляет судебный процесс за текстильную трагедию, которая продолжается в шахматном порядке

Азад Маджундер Дакка, Бангладеш, в среду возобновила судебные слушания по делу лиц, ответственных за трагедию в Рана Плаза, огромном текстильном комплексе, который рухнул в 2013 году, в результате чего погибли 1130 человек и получили ранения более 2500 человек, и в течение последних пяти лет он неоднократно прерывался, уменьшая надежды жертв на правосудие. 24 апреля 2013 года обрушился 8-й этаж здания, в результате чего пострадали рабочие пяти текстильных фабрик, работающих в основном в здании, и рабочие, у которых среди клиентов около 30 международных брендов одежды. Одним из выживших был Джакия Актер. Якия Актер работал в шестиэтажном магазине, когда здание рухнуло, но он не смог избежать катастрофы без последствий. «Я пережила этот инцидент, но теперь я живу каждый день, потому что у меня плохое здоровье и я не могу много работать». Он сокрушался Эфе. В дополнение к этой шаткой новой жизни была добавлена отставка за непрерывную задержку судебного процесса в последние пять лет, но женщина поздравляет, что, возможно, с возобновлением правосудия она, наконец, может быть с человеком, ответственным за разрушение ее жизни. Более 5 лет непрерывных отключений После сбора показаний истца в конце января судебное заседание возобновилось в эту среду после пяти лет после того, как суд подал иск против владельца имущества, Сохеля Раны и 35 других лиц. Первое слушание спора состоялось 18 сентября 2016 года, но с тех пор он неоднократно откладывался по различным процессуальным причинам в последний раз месяц назад. В то время владелец Rana Plaza и главный ответчик были отложены, поскольку власти не могли доставить их из тюрьмы в суд. Ранее проблема была связана с тем, что «два ответчика получили приказ об отстранении от должности от вышестоящего суда». Главный прокурор шейх Хемайет Хоссейн объяснил Эфе, что, не дожидаясь разрешения ситуации с этими двумя, «теперь суд решил провести судебное разбирательство». Изначально число обвиняемых было выше, но приказы о приостановлении и смерти трех человек, включая отца Ланы, снизили эту цифру до 36, заявил другой прокурор Шамсур Рахман. Среди подсудимых в настоящее время в тюрьме находится только Рана, где он также ожидает разрешения других нерассмотренных дел. В 2017 году Лану приговорили к 3 годам за незаконное имущество. В этом случае прокуратура заверяет, что он может доказать предполагаемое убийство против него, утверждая, что он только получил разрешение на строительство четырехэтажного здания и «утаил информацию для получения разрешения на строительство восьмиэтажного здания». «Он сделал это с полным осознанием того, что фундамент здания не может нести бремя восьмиэтажного здания», - сказал Рахман. Рахман отметил, что остальных людей обвиняют в участии в «одобрении» проекта. Образцовое наказание Правозащитники приветствовали решение возобновить судебный процесс над владельцами торговых центров. Калпона Актер, исполнительный директор Центра солидарности трудящихся Бангладеш, сказала: «Свидетели, подсказки, все об этом событии настолько ясно, что удивительно видеть, что оно занимает слишком много времени». «Без политической поддержки судебный процесс начался бы давно. К настоящему времени мы должны были увидеть наказание. Тем не менее, мы надеемся получить образцовое наказание, чтобы никто не мог пренебрегать заботами о безопасности работников». Он добавил. После обрушения, произошедшего в промышленном городе Сабар недалеко от столицы Дакки, властям потребовалось три недели, чтобы убрать мусор с площадки и вернуть труп. Правительство Бангладеш, иностранные компании, международные организации и владельцы швейных фабрик приняли различные меры в соответствии с трагедией. Была повышена минимальная заработная плата, пересмотрено трудовое законодательство, усилен производственный контроль для обеспечения безопасности здания. Опрос 2019 года, проведенный некоммерческой организацией Action Aid Bangladesh, показал, что 51% выживших после трагедии по-прежнему не могут работать из-за физических или психических травм. Текстиль составляет почти 82% экспорта Бангладеш, достигнув 38 миллиардов долларов в 2020-2021 финансовом году. рак-hbc-игр/месяц/ах (Фото) (Видео)