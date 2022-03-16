Badosa поддерживает двойную мечту и уже находится в четвертьфинале в Индиан-Уэллсе

Лос-Анджелес (США), 15 марта Мечта о дубле в Индиан-Уэллсе все еще жива для Паулы Бадосы. После того, как испанка была коронована в калифорнийском турнире по пустыне в 2021 году, она неуклонно продвигается вперед в этот вторник она квалифицировалась в четвертьфинал после победы над эквадорской канадкой Лейлой Фернандес. Очень солидный от начала до конца Бадоса, занимающий седьмое место в рейтинге WTA, победил Фернандеса, 21-го места в мировом рейтинге, удвоив 6-4 за один час 42 минуты. Бадоса, единственная испанка, выигравшая Индиан-Уэллс и одержавшая девять побед подряд на этом турнире в период с прошлого года по этот год, встретится в четверг в четвертьфинале с победительницей пересечения между россиянкой Вероникой Кудерметовой и чешкой Маркетой Вондроусовой. Легендарная Мартина Навратилова — единственная теннисистка, выигравшая два раза подряд в Индиан-Уэллсе (1990 и 1991). Победив земляку Сару Соррибес Тормо в третьем раунде, Бадоса встретилась во вторник на центральной площадке Индиан-Уэллса с Лейлой Фернандес, которой всего 19 лет, но которая произвела сенсацию в 2021 году, выйдя в финал US Open. Бадоса очень безопасно стартовал с задней части трассы и решительно обеспечил себе подачу. Испанец вскоре поставил под угрозу службу Фернандеса, сделав очень смелую и красочную игру, но также заставив ошибаться. Канадка спасла четыре мяча от «брейка», но в пятом ее неудача ушла в сетку и Бадоса взяла матч под свой контроль (4:3). Фернандес немедленно отреагировал, также нарушив подачу Бадосы, но испанец ответил, не теряя времени новым «брейком» после великолепного правого перехода в угол (5-4). Бадоса, наконец, забил первый сет, доминируя своей подачей и своей правой подачей (81% очков выиграны с его первой подачи). Картина выглядела очень хорошо для Бадосы, так как в 2022 году он выиграл все 11 матчей, в которых выиграл первый сет. Тем не менее, Фернандес активизировался во втором сете и был гораздо более агрессивен против Badosa, единственные, но всю ночь которого были двойными ошибками (всего 7). Матч отличного уровня, пережитый на этом старте второго сета, один из самых захватывающих этапов, когда оба теннисиста обменивались ударами без передышки. Бадоса стиснул зубы и решил два «брейк-» мяча против, но его момент наступил с 0-40 в пользу и 2-2 на табло. Фернандес, все более расстраиваемая надежностью соперницы, выиграла три очка подряд и, казалось, вышла из того бардака, но, наконец, уступила брейк новой неудачей, которая осталась в сетке (3-2). С ветром в свою пользу Бадоса выставила свой лучший теннис, демонтировала последний стенд Фернандеса с большой силой справа и подачей, а также блестяще достала билет на четверти и напомнила всем своим соперникам в Индиан-Уэллсе, что титульный защитник горит желанием повторить в 2022 году. ШЕФ двп/кав