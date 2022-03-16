Аргентина размещает долг на местном рынке в 3,328,5 миллиона долларов

Буэнос-Айрес, 15 марта Аргентина разместила на внутреннем рынке векселя и казначейские облигации в аргентинской валюте общей денежной стоимостью 381 115 миллионов песо (около 3328,5 миллиона долларов) на внутреннем рынке, сообщили официальные источники. Согласно заявлению министерства экономики Аргентины, в среду казначейские векселя по ликвидности были выпущены со сроком погашения 31 числа и годовой номинальной ставкой 36% за 10,383 миллиона песо (90,7 миллиона долларов). Кроме того, казначейские векселя были выпущены в июне с номинальной годовой ставкой 46,05 процента на сумму 25 321 миллион песо (221,1 миллиона долларов), остальные подлежат погашению в июле, и доходность в 47,29 процента в год в размере 18 245 миллионов песо (159,3 миллиона долларов) и третья серия, подлежащая выплате в августе, и ставка 48,27 за цент, на 8067 миллионов песо (70,4 миллиона долларов). В среду также были выставлены на торги две серии казначейских векселей с доходностью, привязанной к инфляции: одна со сроком погашения в декабре следующего года на сумму 161619 миллионов песо (1411,5 миллиона долларов), а другая - на февраль 2023 года на сумму 110 621 миллион песо (966,1 миллиона долларов). Между тем, были также размещены три комплекта казначейских облигаций, также с привязанной к инфляции доходностью: 35 697 миллионов песо (311,7 миллиона долларов) в виде облигаций со сроком погашения в августе 2023 года; 8 014 миллионов песо (70 миллионов долларов) в виде ценных бумаг со сроком погашения в июле 2024 года; и 3148 миллионов песо (27,5 миллиона долларов) в виде ценных бумаг со сроком погашения в июле 2024 года; облигации по состоянию на ноябрь 2026 года. В эту среду был проведен первый из трех тендеров, запланированных Министерством экономики на март, в соответствии со стратегией использования внутреннего рынка, запущенной в 2020 году. Цель этих тендеров состоит в том, чтобы получить финансирование для удовлетворения последовательных сроков погашения долга Казначейства и, кроме того, захватить ликвидность аргентинских песо и, таким образом, уменьшить спрос инвесторов на покупку долларов для целей хеджирования. ШЕФ нк/дмт