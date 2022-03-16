Андрес Кайседо: Несколько хороших друзей, документальный фильм художника после 45 лет после его смерти

45 лет назад Андрес Кайседо принял 60 таблеток препарата. Они нашли его на пишущей машинке и с копией ¡Viva la musique! , его единственный роман, который он получил в тот же день, 4 марта 1977 года.

Андрес Кайседо уже пытался покончить жизнь самоубийством в 1976 году, в одной из этих попыток он оставил матери письмо, в котором просил его понять его смерть и что «его не заставили жить дольше».

Ему было 25 лет и он уже написал множество пьес, рассказов, рецензий на фильмы, возможно, он спешил, после этого возраста жить было нечестно, как он сказал. Возможно, именно так, что, следуя своим словам, он стремился к шипучей честности под солнцем Кали семидесятых годов, он стал мифическим образом так называемой группы Кали.

Когда он умер, его работа, должно быть, была забыта, хранилась в каком-то сундуке в доме родителей Андреса, зарезервирована как какое-то другое любопытство в семье Кайседо, но именно благодаря нескольким хорошим друзьям сегодня 45 лет спустя в Синематеке в Боготе состоится дискуссия, в которой документальный фильм Андрес будет показан. Кайседо: Несколько хороших друзей.

Документальный фильм был снят колумбийским кинорежиссером и близким другом Андреса Луисом Оспиной, в котором друзья писателя и кинокритика размышляют о его жизни, работе и самоубийстве. Он также включает отрывки из фильма «Анжелита и Мигель Анхель» (1971) Андреса Кайседо и Карлоса Майоло.

Обсуждение состоялось в Синематеке в Боготе в среду, 16 марта, на канале YouTube Cinemateca.

Это было пространство, в котором компания Росарио Кайседо, Сандро Ромеро и Хуана Давида Корреа рассказывала об этой работе в диалоге с празднованием 45-й годовщины смерти Андреса Кайседо, его жизни и деятельности.

Его сестра, социальный работник и культурный деятель Росарио Кайседо, которая отвечала за сохранение и распространение творчества своего брата по всей стране, также была членом жюри на кинофестивалях и читала лекции о работе Андреса во многих городах Колумбии и за рубежом.

Сандро Ромеро Рей — писатель, театральный режиссер, режиссер, сценарист и продюсер радио, кино и телевидения. Вместе с Луисом Оспиной он составил посмертную работу Кайседо. Он также получил несколько наград и упоминаний за свои кинематографические, литературные и театральные работы. Его аудиовизуальные постановки включают документальные фильмы «Звериный звук» (2012) и «Театр «Канделария»: 1950-е годы. Коллективный отдых (2016). Сотрудник с такими режиссерами, как Луис Оспина и Карлос Майоло.

Опубликовал романы «Молитвы к девственнице фильм» (1993), «Страх темноты» (Альфагуара, 2010) и «Амфитеатр» (2019); сборник рассказов «Церемонии желания» (2004); книгу эссе «Воспоминания о синефилии» (Андрес Кайседо, Карлос Майоло, Луис Оспина) (2015); хроники «Кругом» Скала (хроники рокового фаната) (2009)) и «Стоун на камне» (Признания наркомана Rolling Stones) (2016).

Наконец, группу завершил Хуан Дэвид Корреа, культурный журналист, обозреватель, редактор и директор таких печатных СМИ, как El Espectador, Cromos, Semana и Arcadia. В настоящее время он является литературным директором Grupo Planeta в Колумбии, которая в последние годы опубликовала переиздание работы Кайседо, помимо публикации его переписки.

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