Лос-Анджелес, 15 марта, мексиканец без документов, который был оправдан за убийство, вызвавшее иммиграционные споры в администрации бывшего президента Дональда Трампа, был виновен в хранении федерального огнестрельного оружия, сообщило Министерство юстиции США. 51-летний Хосе Гарсия Сарате признал себя виновным в двух случаях незаконного хранения огнестрельного оружия в инциденте, связанном со смертью Кейт Стайнл на скамье подсудимых в Сан-Франциско, Калифорния, 1 июля 2015 года. Гарсия Сарате пять раз депортировалась в Мексику и была условно-досрочно освобождена перед лицом нового приказа о депортации. Она также была освобождена федеральным директором по обвинительному приговору Техаса 2011 года. Этот инцидент вызвал общенациональную дискуссию об иммиграции и городах-убежищах, которые ограничивали местное сотрудничество с федеральными иммиграционными властями, поскольку мексиканцы были случайно освобождены полицией Сан-Франциско до того, как была застрелена молодая женщина. В конце 2017 года присяжные Высокого суда Сан-Франциско оправдали Гарсии Сарате по нескольким обвинениям штата, включая убийство.Однако вскоре после его оправдания федеральные прокуроры возбудили уголовное дело за хранение двух незаконных видов оружия. В сентябре прошлого года адвокаты, защищающие человека без документов, попросили президента Джо Байдена освободить его, утверждая, что Мексика в настоящее время является жертвой политики бывшего президента Трампа. На слушании в федеральном суде в понедельник Гарсия Зарате призналась, что 1 июля 2015 года она находилась на пирсе 14 Эмбаркадеро в Сан-Франциско и имела полуавтоматический пистолет с 8 патронами. Он также заявил, что является «иностранцем, который в то время находился нелегально в США и ранее был осужден за фелонию, включая незаконный повторный въезд после депортации», говорится в заявлении министерства юстиции. С 2017 года федеральные обвинения в незаконном хранении оружия находятся на рассмотрении после того, как судья Винс Чабрия из окружного суда Северного округа Калифорнии выразил обеспокоенность по поводу умственных способностей Мексики. Слушание приговора Гарсии Сарате назначено на 6 июня 2022 года, а пациенты без документов могут быть приговорены к 10 годам лишения свободы. амв/мск