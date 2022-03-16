Амори Вергара опроверг приветствие Хосе Луису Игере: «Больше не подходи ко мне»

После церемонии инвестирования в Зал славы 2021 года спор загорелся за пределами комплекса в Пачуке, потому что в то время как Амори Вергара, президент Чивас де Гвадалахара, подписывая несколько автографов и готовясь сфотографироваться, был перехвачен Хосе Луисом Игерой, чтобы попытаться украсть у него рукопожатие.

Сюрприз пришел, когда Амори отрицал приветствие бывшему исполнительному директору «Стада» и подтвердил слухи о его плохом уходе из красно-белого заведения, потому что сразу после того, как оставил его с протянутой рукой, он набросился на него и запретил ему снова приближаться к нему.

Амори Вергара выставил Хосе Луиса Игера после церемонии в Зале славы: «Больше не приближайтесь ко мне» (Фото: Twitter/ @OficialUSM)

Досада Амори Вергары была очень очевидна, когда он опознал Игера, потому что, когда он обращал внимание на любителя, он получил сжатие в руку и он не мог слышать приветствия Хосе Луиса, который сказал: «Как дела, Как приятно вас приветствовать».

Не поняв заявления, владелец Chivas повернул голову и выдал «а?» , а затем оставьте его с протянутой рукой и повторите, что он больше не хочет от него слышать.

Когда Игера уходил с места происшествия, он проявлял легкую улыбку на лице и даже слабо смеялся, при этом отвлекаясь на мобильный телефон, чтобы избежать дальнейшей конфронтации.

Амори Вергара выставил Хосе Луиса Игера после церемонии в Зале славы: «Больше не приближайтесь ко мне» (Фото: Twitter/ @OficialUSM)





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