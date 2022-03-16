«Песня без имени» была признана лучшим фильмом Перу 2021 года.

Лима, 15 марта Перуанская ассоциация кинопрессы (APreci) сообщила Эфе во вторник, что художественный фильм «Поющие без имени» режиссера Мелины Леон был выбран лучшим фильмом Перу в 2021 году. Фильмы Леона добавили крупные награды, присуждаемые профессиональной прессой его страны, к более чем 40 международным наградам, включая номинацию на лучший иберо-американский фильм на последней премии Goya Awards. «Песня без имени» — первый перуанский фильм, снятый женщиной, который был выпущен на Каннском кинофестивале (режиссер Fortnite в 2019 году) и входит в каталог платформы Netflix с января 2021 года. La Aprei подчеркнул, что фильм, снятый в первом правительстве Алана Гарсии (1985-1990) и о ранении террористами «Сияющего перевала» и группы MRTA, рассказывает историю Андской женщины Джорджины Кондори. С помощью молодого журналиста он находит новорожденную дочь, которая изменила ей. Специализированная пресса подчеркнула «художественную чувствительность» фильма, изображая Перу как кафкеское и отчаянное общество в конце 1980-х годов, но вспышка красоты возникает с эстетическим и этическим чувством, далеким от сенсационности. Это выражается в его направлении и безупречной ценности.Техническая экспертиза». Фильм также получил звание лучшего актера в главной роли, присуждаемое Томми Парраге за роль Педро Кампоса, журналиста, который пытается раскрыть сеть торговли детьми на фоне социального равнодушия и несправедливости. Фильм «LXI (61)» получил три награды, получив награду за лучший сценарий, написанный Родриго Морено дель Валье и лучшую мужскую роль второго плана, лучшую мужскую роль второго плана, присужденную Родриго Паласиосу, и лучшую мужскую роль второго плана Синтия Морено. Награда за лучшую женскую роль досталась Рафаэле Мэй с дебютным полнометражным фильмом Андреа Ойос «Autoerotica», а лучшими перуанскими документальными фильмами были «Все, что нужно знать», «Уникальный подход к работе и наследию» Софии Веласкес. Перуанский поэт Сезар Вальехо. Апреси также признала фильм «Аннет», «душераздирающий и нетипичный мюзикл» французского кинорежиссера Лео Каракса, и был признан лучшим режиссером Канн-2021 в категории «Лучший международный релиз» перуанского Billboard. 13-я премия Ассоциации профессиональных журналистов была присуждена фильмам Министерства культуры и включала 16 женских номинаций, включая перуанских кинематографистов, сценаристов и актрис. La Aprei в партнерстве с Международной федерацией кино и прессы (Fipresci) с 2009 года вручает свои ежегодные награды с целью «содействия продвижению и признанию качественных перуанских фильмов». В этот период ему были присуждены такие фильмы, как «Испуганный сундук», «Рай», «Плохие намерения», «Чикама», «Эль Мудо», «NN», «Роза Чумбе», «Винни Пача», «Алтарь» и «Манко Капак». Ассоциация подчеркнула, что перуанское кино может «постепенно возобновить производство» по мере возобновления съемок во второй год пандемии и возобновления работы кинотеатров в середине 2021 года. Таким образом, некоторые перуанские художественные фильмы могут быть выпущены на коммерческих каналах, но большинство постановок нашли выставочные площади на различных виртуальных платформах. По данным перуанского сайта Cinencuentro, было выпущено 78 перуанских фильмов, которые были самыми национальными художественными фильмами с момента регистрации, что сделало 2021 год годом года, из которых в общей сложности 16 фильмов были сняты или сняты женщинами. Дублирование/копирование